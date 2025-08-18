Slušaj vest

On je pre dva dana govorio o smanjivanju cena u radnjama i razbijanju kartela koji ostvaruju ogromne profite.

Predsednik Aleksandar Vučić je naglasio da su oni koji su imali koristi od visokih cena uvek nalazili način da prevare državu, ali da ovaj put to neće moći da urade.

- Dosetili smo se da uradimo dubinske, suštinske, dugotrajne i kratkoročne mere kojima ćemo da obezbedimo bolji životni standard za građane Srbije, bolje uslove za naše proizvođače, one koji jesu dobavljači za velike trgovinske lance. I da spustimo hiperinflatorni pritisak od kog probleme ima svako od nas i svaka naša porodica - istakao je predsednik Aleksandar Vučić 16. avgusta.

Istakao je da sve što radi sa svojim timom, radi za građane Srbije.