Ministar je na početku obraćanja rekao da se pre nekoliko dana obratio javnosti da bi demantovao laži, ali da se nije zaustavilo na tome, iako je tada izneo činjenice.

- Danima smo izloženi najjezivijim napadima i lažima koje ljudski um može da smisli. Pre svega mislim na pacijenta od 16 godina, izmišljotine da je umro, o njegovom stanju. Rekli smo da taj pacijent ne postoji, da se to nije desilo, da ljudi prestanu da lažu. Međutim to nije bilo dovoljno. Nastavili su istim tempom da pričaju priču koja ne postoji i koja je najmonstruoznija laž. Ono što želim da zamolim građane Srbije je da veruju nadležnim organima. Mi ništa ne možemo da sakrijemo, posebno takve stvari - rekao je on.

Dodaje da građani, ako imaju dileme, mogu da se obrate nadležnim organima i dobiće sve informacije.

- Nema razloga da širimo strah kod ljudi. Mi smo se pitali ko radi ovo, i zašto to radi. To su radili i ljudi iz Srbije i ljudi van Srbije. Iz Srbije opozicija i medijski tajkuni, iz inostranstva tajne službe. Očigledno, njima ništa nije sveto, i da kao instrumenti obojene revolucije odrade svoj zadatak. Ovi scenariji su već viđeni u zemljama gde se to dešavalo. Oni se ne zaustavljaju, i idu dalje. Da je ovo jedan izolovan događaj, pa da kažemo pokušali su, nije im uspelo. Ali podsetiću i na Vidovdan, kada su govorili da je student prebijen od strane policije. Ispostavilo se da nije prebijen, nema veze sa politikom, mladić je pao sa terase. Neću da ulazim u detalje - kazao je ministar zdravlja.

Još jedan slučaj iz Valjeva nije uspeo, našli su pacijenta koji ima prelom rebara od 68 godina, i kreću sa pričom da ga je prebila policija, rekao je on.

- Istina je da je čovek pao sa merdevina u selu pored Valjeva. Nema nikakve veze sa bilo čime! Ono što želim da kažem, mi smo tu, i lekari i svi, da služimo građanima. Da ih pomažemo. Ono za šta se mi borimo je da se zidaju bolnice, da se nabavlja najbolja oprema, da vraćamo mlade, lekare i sestre, da se vrate u Srbiju. I sada kada ima nikad više bolnica, nabavljene opreme, datih specijalizacija, mi dobijamo ovaj odgovor. Mi nemamo izbora, radićemo svoj posao, i pomagaćemo svima. Kome se sviđa - sviđa, kome se ne sviđa - njegova stvar - rekao je Lončar.

Ministar dodaje da ga je Vučić čak 50 puta zvao da pita da li je pronađen taj dečak.

- Ja kažem ne možemo da nađemo nešto što ne postoji. On je rekao da je nemoguće da se neko služi time, i tražio je da proverimo to! Molim građane Srbije da imaju poverenja u nadležne. Morate da znate da je u toku pokušaj obojene revolucije, da su ovi ljudi izvođači koji za novac i za neke druge stvari sprovode ovo. Već je ovo sve viđeno. Vidite i sami kako to ide ovde, ulaze u završne faze kojih se mi plašimo. Kao što je predsednik rekao, ostalo im je samo da ubijaju ljude. Plašimo se toga, ali budite sigurni da država radi na tome. Nemojte da bude da vam nije rečeno - upozorio je ministar zdravlja.

Dotakao se i pisanja medija pod kontrolom Dragana Šolaka o slučaju navodno pretučenog dečaka.

- Nijednog momenta nisu to pomenuli. Ako sam ja dobro video njihove izjave. A ko se javio? Javio se Draža Petrović, koji nema argumente ni činjenice da kaže bilo šta. Ali je dobio zadatak da brani nešto što ne može da se brani, i pokušava da bude duhovit. Na ovakvim stvarima, ovakvim izmišljenim informacijama. Na zloupotrebi dece i panici, čovek koji ne može da proda 300 primeraka novina. Eto, to je. I sada on i svi ostali misle da će se neko uplašiti njih i njihove hajke na mene i moju porodicu. Gospodo, oni lažu, krivične prijave su podnete i biće podnete protiv svih koji se budu služili lažima i izazivanjem straha kod građana - naglasio je Lončar.

Ako građani misle da su to ljudi koji žele dobro Srbiji, zašto im nisu mediji registrovani u Srbiji već su u pitanju bivši strani obaveštajci, zapitao je on.

- Napravite još jaču akciju protiv mene i moje porodice. Ali pazite šta radite, širenje panike kod građana biće ozbiljan bumerang za vas - odsečno je poručio ministar.

Dodao je da su policajci već 9 meseci izloženi najgoroj torturi, i da je na kraju došlo do toga da su počeli da spaljuju naše policajce.

- Šta da taj čovek nije preživeo? Dosta je policajaca sa teškim povredama, od topovskih udara, kamenica, šipki. Policajci su bili maksimalno korektni i strpljivi. Da li ste videli da su policajci ijednog trenutka, kao što to rade u Nemačkoj, Francuskoj, širom Evrope, da istog momenta isteraju vodene topove i jače mašine, pa idu i hapse i ne pitaju da li je muško, žensko, dete... Staljaju kolena na glavu. Da li je to radila naša policija? Videli ste kako izgledaju naši policajci! Svi u farbi, razbijena oprema. Ti ljudi su se časno borili za ovu Srbiju, časno radili svoj posao! Da zaštite svoju zemlju. Obojena revolucija ima svoje faze, i imaju ljude koji obavljaju svoje zadatke. Ovo treba da bude okidač, to kada oni kažu da je ubijeno dete, pošto više niko neće da im izađe na proteste. To treba da bude okidač da se ljudi animiraju i izađu da ruše državu - kazao je on.

Ministar Lončar ističe da je to razlog zašto lažu, i da očajnički hoće da izazovu reakciju ljudi.