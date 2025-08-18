Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je novi video-snimak u kom odgovara na pitanja naroda.

Vučić je otkrio da je visok 198 centimetara, ali otkrio je još neke interesantne stvari iz svog privatnog života.

- Nekad sam se hvalio da sam visok kao Majkl Džordan, 6,6 stopa, odnosno 198 centimetara. Sad kako sam omatorio, počeo sam da se smanjujem. Rekli su mi da ljudi iz zemlje, sveta postavljaju različita pitanja, pa ima i nekih zanimljivih - rekao je.

Otkrio je i da ima 3 psa.

- To su jedan šarplaninac i dva salukija - otkrio je Vučić.

Na pitanje koliko Aleksandar Vučić ima godina, rekao je:

- Mator k'o biblija, 55.

Takođe, odgovorio je i na pitanje koliko se dugo priprema za govore.

- Pripremam se na različite načine, u različitim prilikama, ali ja mislim da je priprema, rad i učenje osnova svega.

Otkrio je i koliko jezika govori.

- Pokušavam da govorim engleski i ruski, obično bi ljudi rekli da tako na tom nivou i govore. Ja mislim da sve može da bude mnogo bolje. Pomalo razumem i govorim i francuski i nemački. ali to je "tanka rakija". Moja ćerka govori mnogo jezika i moj mali sin je veoma uspešan po tom pitanju. Milica je nekako najbolja u familiji za takve stvari - otkrio je Vučić.

šta je sve rekao pogledajte u snimku: