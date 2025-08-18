Slušaj vest

Marko Đurić, potpredsednik Glavnog odbora SNS i ministar inostranih poslova poručio je da otkrivanje predloga određenih nevladinih organizacija, kojima se od stranih ambasada traži podrška za smenu i razvlašćivanje predsednika Republike, predstavlja skandalozan i nedopustiv čin.

"Reč je o otvorenom pokušaju rušenja ustavnog poretka i potkopavanja demokratske volje građana.

Nijedna nevladina organizacija nema mandat da odlučuje o političkoj sudbini zemlje, niti da poziva strane aktere da se mešaju u unutrašnje procese. Takvi potezi nisu ništa drugo do atak na suverenitet i destabilizacija države.

Predsednik Republike uživa legitimitet dobijen na slobodnim i demokratskim izborima. Svaki pokušaj da se taj legitimitet ospori kroz zakulisne akcije i pritiske spolja je direktno suprotstavljen interesima građana.

Očekujemo da nadležni organi hitno ispitaju ovaj slučaj, a od domaće i međunarodne javnosti tražimo jasnu osudu onih koji bi da umesto dijaloga i demokratskih procedura u naš politički život uvedu haos i tutorstvo stranih centara moći.

Republika Srbija neće dozvoliti da bilo ko, iznutra ili spolja, upravlja njenom političkom voljom.

Suverenitet i slobodna odluka građana nemaju alternativu.", poručio je Marko Đurić.

