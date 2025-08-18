Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić sastala se sa šefom Delegacije Evropske unije u Srbiji i šefovima misija zemalja Kvinte. Glavna tema razgovora bila je reforma u oblasti vladavine prava, sa posebnim osvrtom na aktuelnu političku situaciju u zemlji.

Ana Brnabić je sagovornike detaljno upoznala sa onim što je urađeno na polju vladavine prava i evropskih integracija, istakavši da je za Srbiju od ključnog značaja otvaranje klastera 3 i dalji napredak u procesu evropskih integracija.

Posebnu pažnju posvetila je sprovođenju preporuka ODIHR-a, naglasivši da je već učinjen značajan pomak u izbornom zakonodavstvu, dok predstoji i formiranje posebne Komisije za uvid i reviziju biračkog spiska, što predstavlja jednu od najsloženijih i najzahtevnijih preporuka.

Ukazala je i da se nastavlja rad na izboru članova REM-a, što predstavlja važan korak u jačanju vladavine prava i funkcionisanju demokratskih institucija.

Istovremeno, predsednica Narodne skupštine prenela je zabrinutost zbog brutalnog nasilja koje se odvija na ulicama, a posebno otvoreno nasilje u poslednjih sedam dana.

"Svakodnevno se dešavaju napadi na policiju i javne institucije, sud i tužilastvo, paljenje stranačkih prostorija, pre svega SNS-a, ali i drugih političkih partija, uništavanje imovine, fizičko ugrožavanje i napadi na novinare, kao i zastrašivanja članova porodica predstavnika vlasti", istakla je Brnabićeva.

Naglasila je da su ovakvi postupci direktan udar na ustavni poredak, slobodu medija i osnovnu bezbednost građana, te da se ne mogu svesti na političko neslaganje ili mirni protest.