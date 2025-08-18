- Od koga je, nije ni čudo što je tako nakaradno i skandalozno. Dušan Janjića koji je strancima poslao svoju “analizu” situacije u Srbiji i predloge "za mirno rešenje krize", samo je jedan od onih koji godinama rovare po Srbiji i tužakaju se ne bi li se preporučili strancima, ili izvukli nešto prljavog novca, prljavog jer se njime plaća njihova borba protiv sopstvene zemlje i sopstvenog naroda. Hvala medijima što objavljuju takva “dokumenta”, jer važno je da narod vidi ko je ko i ko je kakav. Janjić u tom svom non pejperu zapravo traži pomoć od stranaca za rušenje predsednika Srbije. I taj njegov zahtev je zajednički imenilac svima njima - srušiti Vučića po svaku cenu jer na izborima ne mogu da ga dobiju! Srušiti Vučića po cenu da se krv prolije po ulicama Srbije. Ne žele oni ni dijalog, ni mir, ni prestanak paljenja i rušenja. To za njih nisu teme!