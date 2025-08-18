Slušaj vest

Ministri Vlade Srbije obilaze Pionirski park, gde se nalaze studenti koji hoće da uče.

Ispred Narodne skupštine su ministri Siniša Mali, Nikola Selaković, Adrijana Mesarović, Marko Đurić, Aleksandar Antić, Petar Petković i drugi.

Tim povodom oglasio se i ministar finansija Siniša Mali putem svog Instagram profila.

Naime, on je objavio fotografije iz Pionirskog parka i poručio:

"Došli smo večeras ovde ispred Narodne skupštine da damo podršku ljudima koji žele da uče, da se obrazuju, da normalno žive i rade, da se kreću. Ljudima koji žele normalnu i pristojnu zemlju. Živela Srbija!", poručio je Mali.

Sa njima su i direktori javnih preduzeća.