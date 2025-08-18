Slušaj vest

Ministri Vlade Srbije obilaze Pionirski park, gde se nalaze studenti koji hoće da uče.

Ispred Narodne skupštine su ministri Siniša Mali, Nikola Selaković, Adrijana Mesarović, Marko Đurić, Aleksandar Antić, Petar Petković i drugi.

Tim povodom oglasio se i ministar finansija Siniša Mali putem svog Instagram profila.

Naime, on je objavio fotografije iz Pionirskog parka i poručio:

"Došli smo večeras ovde ispred Narodne skupštine da damo podršku ljudima koji žele da uče, da se obrazuju, da normalno žive i rade, da se kreću. Ljudima koji žele normalnu i pristojnu zemlju. Živela Srbija!", poručio je Mali.

Sa njima su i direktori javnih preduzeća.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaVELIKI "USPEH" N1: Uspeli da "proizvedu" samoleteće baklje i kamenice
IMG-20250815-WA0144.jpg
PolitikaREKTOR ODGOVARA SAMO STRANIM AMBASADAMA?! Đokić od februara nije ni odgovorio na poziv predsednika Vučića na dijalog!
av.jpg
PolitikaOPŠTA TUČA OKO BLOKADERSKE LISTE! Opoziciju neće, Alek Kavčić "ugurao" ova tri imena, a pravi rat izbio zbog Sava Manojlovića!
IMG-20250814-WA0028.jpg
PolitikaPLAĆENI DA DIŽU PANIKU! Blokaderi sa izmišljotina o vanrednom stanju prešli na "FIREWALL": ŠIRE STRAH DA ĆE BITI UGAŠENE DRUŠTVENE MREŽE, OBJAVE SPONZORISANE!
blokaderi+.jpg