"USTANICI SU NAM OSTAVILI ZAVET - DRŽAVA SE DUGO GRADI I ČUVA, A LAKO MOŽE DA SE IZGUBI" Ministarka Stamenkovski na obeležavanju 220 godina od Ivankovačke bitke
- Neka udari svom silom, rđa bio ako bi se povukao! Čast mi je što stojim na mestu gde je položen kamen temeljac u obnovi moderne srpske države. Do Ivankovca borili smo se protiv odmetnutih dahija. Do Ivankovca borili smo se da sačuvamo svoje domove, kuće, imanja. A od Ivankovca pa nadalje, sve do danas, borili smo se da obnovimo, uspravimo, podignemo i sačuvamo našu državu - rekla je ona.
Ministarka je istakla da je Ivankovac jedna od najsvetlijih stranica u našoj istoriji.
- Vojvoda Milenko Stojković, zajedno sa Petrom Dobrnjcem, sa besmrtnim Stevanom Sinđelićem, srpskim Leonidom, sa našim ustanicima kojima danas ne znamo imena, ali ih po delima poznajemo, ovde je pružio strahovit otpor Hafiz paši, koji je dolazio sav nabusit i gord, tvrdeći da će do Beograd stići u samo jednom danu. Bio je silniji, bio je brojniji i moćniji, ali nije imao duh Kosovskog zaveta, Lazarevo opredeljenje, srpsku etiku i Jevanđeljsku poruku da ćemo se boriti, bez obzira kolika je sila koja nam preti - kazala je Milica Đurđević Stamenkovski.
Ona je naglasila da su nam ustanici ostavili zavet i upozorenje koliko se dugo država gradi i čuva, a kako lako može da se izgubi.
- Kao izaslanik predsednika Republike Srbije, pozivam na jedinstvo i sabornost. Da ne gradimo između sebe ove šančeve i rovove, nego da gradimo ćuprije i mostove, da čujemo jedni druge i da se podsetimo da smo krv iste krvi, grane istog korena, deo istog stabla. I to stablo niko nam drugi neće ni pleviti, ni okopavati ni zalivati ako mi to ne budemo činili - kazala je ministarka Stamenkovski, i zaključila:
- A najgore što jednom narodu može da se desi jeste da sopstvenom rukom saseca grane i koren stabla sa kojeg je potekao. Mi nemamo nikoga i ništa do naše Srbije, mi rezervnu otadžbinu nemamo. A neki drugi ako imaju, ne znači da ćemo im dopustiti da našu jedinu otadžbinu razore i opustoše. Srbija je večna dok su joj deca verna, slava našim herojima, i neka njihov podvig bude krepost našoj duši danas, da izdrži sve udarce i da se suoči sa svim pritiscima, i da čvrsto, istom takvom snagom, kao što je to njihova mišica učinila zada udarac svima onima koji žele da pokore Srbiju!