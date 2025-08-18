Slušaj vest

- Neka udari svom silom, rđa bio ako bi se povukao! Čast mi je što stojim na mestu gde je položen kamen temeljac u obnovi moderne srpske države. Do Ivankovca borili smo se protiv odmetnutih dahija. Do Ivankovca borili smo se da sačuvamo svoje domove, kuće, imanja. A od Ivankovca pa nadalje, sve do danas, borili smo se da obnovimo, uspravimo, podignemo i sačuvamo našu državu - rekla je ona.

Ministarka je istakla da je Ivankovac jedna od najsvetlijih stranica u našoj istoriji.

- Vojvoda Milenko Stojković, zajedno sa Petrom Dobrnjcem, sa besmrtnim Stevanom Sinđelićem, srpskim Leonidom, sa našim ustanicima kojima danas ne znamo imena, ali ih po delima poznajemo, ovde je pružio strahovit otpor Hafiz paši, koji je dolazio sav nabusit i gord, tvrdeći da će do Beograd stići u samo jednom danu. Bio je silniji, bio je brojniji i moćniji, ali nije imao duh Kosovskog zaveta, Lazarevo opredeljenje, srpsku etiku i Jevanđeljsku poruku da ćemo se boriti, bez obzira kolika je sila koja nam preti - kazala je Milica Đurđević Stamenkovski.

Ona je naglasila da su nam ustanici ostavili zavet i upozorenje koliko se dugo država gradi i čuva, a kako lako može da se izgubi.

- Kao izaslanik predsednika Republike Srbije, pozivam na jedinstvo i sabornost. Da ne gradimo između sebe ove šančeve i rovove, nego da gradimo ćuprije i mostove, da čujemo jedni druge i da se podsetimo da smo krv iste krvi, grane istog korena, deo istog stabla. I to stablo niko nam drugi neće ni pleviti, ni okopavati ni zalivati ako mi to ne budemo činili - kazala je ministarka Stamenkovski, i zaključila: