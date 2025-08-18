Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se ispred razbijenih prostorija SNS-a koje su blokaderi uništili na Paliluli.

- Mislim da su ljudi večeras mogli da vide o čemu sam pričao juče. Kada vam neko kaže: 'Vidite gde smo stali' i slično, postaje jasno šta planira da nastavi da radi. To je pokazatelj jedino onoga šta mogu - rekao je Vučić.

- Šta drugo da ponude sem toga. Čim se pojavi bilo ko, odmah beže. Navikli smo, s tim živimo, oni hoće po svaku cenu da nam unište normalan život.

Predsednik se u jednom trenutku posekao na razbijeno staklo.

- Pokušavaju da nam unište elementarne vrednosti na koje smo navikli. Pružaćemo im otpor i borićemo se na svakom mestu. Vratićemo ono što su nam oteli. Uvek ćemo im pružati ruku, ali teško je pružiti ruku onima koji ovo rade. Oni nemaju nikakav plan i program, ali dobro je da ljudi vide. Samo sruši i pali.

- Nećemo da im se sklanjamo i bežimo, pojavljivaćemo se na svakom mestu i podizaćemo otpor na svakom mestu.

- Oni nemaju nikakav plan, nikakvu ideju. Drugu politiku apsolutno nemaju, samo "sruši, spali". Šta su izgradili? Nisu ništa. Ovde su se ljudi okupljali da rade ne bi li nešto izgradili. Dobro smo videli šta je njihova politika.

Predsednik je istakao da će država da pruži pravi odgovor.

- Iživeli su se večeras, uspeli su u životu - rekao je Vučić.

Vučića je ruska novinarka pitala kako bi okarakterisao ovo nasilje.

- To se dešava u okviru pokušaja obojene revolucije, organizovane i plaćene spolja u kojoj ne biraju sredstva i na svaki način nasiljem se dočepaju nečega, jer poverenje narodno i plan i program nemaju. Ali da mi reklamirate knjigu molim vas, uskoro ću da napišem kako smo ih pobedili i zašto i zašto im je propala obojena revolucija i da ljudi u Rusiji kupe knjigu. Biće i o tome koliko sam se odupirao sankcijama Rusiji - rekao je Vučić

Ono što se moglo videti na licu mesta jesu prostorije SNS-a koje su potpuno demolirane, delovi razbijenog stakla su posvuda.