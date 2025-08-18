Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se ispred razbijenih prostorija SNS-a koje su blokaderi uništili na Paliluli. Tom prilikom, predsednik Vučić se posekao na razbijeno staklo.

Screenshot 2025-08-18 222228.png
Foto: Pink

- Izgleda da sam se isekao, nemoj ništa da mi dajete, imam ja maramicu, ništa strašno - rekao je Vučić.

Istakao je da to pokazuje sa kakvim siledžijama i nasilnicima imamo posla.

- Sa ljudima koji obično ne znaju šta će sa svojim životima. Toiliko ih je bilo malo danas, ukupno u celom Beogradu i Lazarevcu i ostalim delovima, ukupno ni 2.300. To kada sve saberete zajedno u svim različitim terminima. Šta će da ponude ljudima osim siledžijstva, a onda posle bežanje. Toliko su hrabri, čim se pojavi neko onda beže, to je karakter - poručio je Vučić.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaVUČIĆ ISPRED DEMOLIRANIH PROSTORIJA SNS-A, BLOKADERI POBEGLI: Pružaćemo im otpor i borićemo se na svakom mestu! Nećemo da im se sklanjamo i bežimo (FOTO)
Blokaderi SNS Protest
PolitikaKLJUČNE PORUKE PREDSEDNIKA VUČIĆA: Neće biti vanrednog stanja, ni građanskog rata!
IMG-20250817-WA0013.jpg
Politika"STIGAO PRVI PLAN ZA OKUPACIJU SRBIJE" Brnabić o pismu Dušana Janjića: Razotkrila čitav plan OBOJENE REVOLUCIJE! "Da odmah objavim - Srbija ODBACUJE ULTIMATUM"
WhatsApp Image 2025-07-30 at 10.26.02 (4).jpeg
Politika"SKANDALOZAN I NEDOPUSTIV ČIN" Đurić o pismu Dušana Janjića: Reč je o otvorenom pokušaju rušenja ustavnog poretka i potkopavanja demokratske volje građana
marko đurić kosovo online 2.jpg