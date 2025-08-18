Izgleda da sam se isekao, nemoj ništa da mi dajete, imam ja maramicu, ništa strašno, odreagovao je predsednik
VUČIĆ SE POSEKAO NA STAKLO ISPRED DEMOLIRANIH PROSTORIJA SNS-A: Šta će da ponude ljudima osim siledžijstva? Toliko su hrabri, čim se pojavi neko onda beže
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se ispred razbijenih prostorija SNS-a koje su blokaderi uništili na Paliluli. Tom prilikom, predsednik Vučić se posekao na razbijeno staklo.
Foto: Pink
- Izgleda da sam se isekao, nemoj ništa da mi dajete, imam ja maramicu, ništa strašno - rekao je Vučić.
Istakao je da to pokazuje sa kakvim siledžijama i nasilnicima imamo posla.
- Sa ljudima koji obično ne znaju šta će sa svojim životima. Toiliko ih je bilo malo danas, ukupno u celom Beogradu i Lazarevcu i ostalim delovima, ukupno ni 2.300. To kada sve saberete zajedno u svim različitim terminima. Šta će da ponude ljudima osim siledžijstva, a onda posle bežanje. Toliko su hrabri, čim se pojavi neko onda beže, to je karakter - poručio je Vučić.
