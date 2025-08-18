- Sram vas bilo zbog svih laži koje širite svakog minuta svakoga dana. Predsednik Aleksandar Vučić je rekao sve suprotno od ovoga što pišu Šolakovi plaćenici. Bez obzira na još jedan napad i uništavanje prostorija SNS, pozvao je na razgovor, na dijalog, pružio ruku, rekao našim članovima da nikoga ne treba čak ni da opsuju, da nikada, baš nikada, ne smeju oni da napadaju prostorije neke druge stranke i poželeo da se nikada nikome ne dogodi ovo što blokaderi sada rade SNS-u - poručila je Brnabić, pa nastavila:

- Predsednik je doslovno izjavio - ja ne želim sa njima da se obračunavam, ja sa njima želim da razgovaram! A to što je posao vas, najbednijih Šolakovih plaćenika, da širite laži, kako bi izazivali mržnju u našem društvu i doveli do bratoubilačkog rata, to je nešto što će zauvek ostati vaš spomenik i vaša sramota - rekla je ona.