Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se javnosti povodom večerašnjeg nasilja blokadera.

- Još jednom je došlo do brutalnog napada na prostorije Srpske napredne stranke, kao i napada na policiju - rekao je Dačić.

- Srećom tu nije bilo ljudi, takođe, postoji i njihova želja da se svake večeri sukobljavaju sa policijom, uhapšeno je do sada petoro lica - rekao je on, dodajući da će svi biti uhapšeni i predati tužilaštvu.

Večeras su blokaderi demolirali prostorije Srpske napredne stranke u Cvijićevoj ulici u Beogradu, razbivši stakla i bacajući topovske udare i druga pirotehnička sredstva.

Ovo je šesta uzastopna noć nemira i incidenata.

Kurir.rs

