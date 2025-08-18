Politika
"JOŠ JEDNOM JE DOŠLO DO BRUTALNOG NAPADA NA PROSTORIJE SNS-A, KAO I NA POLICIJU" Ministar Dačić: Uhapšeno je do sada petoro lica
Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se javnosti povodom večerašnjeg nasilja blokadera.
- Još jednom je došlo do brutalnog napada na prostorije Srpske napredne stranke, kao i napada na policiju - rekao je Dačić.
- Srećom tu nije bilo ljudi, takođe, postoji i njihova želja da se svake večeri sukobljavaju sa policijom, uhapšeno je do sada petoro lica - rekao je on, dodajući da će svi biti uhapšeni i predati tužilaštvu.
Večeras su blokaderi demolirali prostorije Srpske napredne stranke u Cvijićevoj ulici u Beogradu, razbivši stakla i bacajući topovske udare i druga pirotehnička sredstva.
Ovo je šesta uzastopna noć nemira i incidenata.
