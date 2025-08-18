- Još jednom je došlo do brutalnog napada na prostorije Srpske napredne stranke, kao i napada na policiju - rekao je Dačić.

- Srećom tu nije bilo ljudi, takođe, postoji i njihova želja da se svake večeri sukobljavaju sa policijom, uhapšeno je do sada petoro lica - rekao je on, dodajući da će svi biti uhapšeni i predati tužilaštvu.