Politika
KO JE JEDNA OD BLOKADERKI KOJA JE UNIŠTAVALA PROSTORIJE SNS U BEOGRADU Ana obožava Hrvatsku i Albaniju, a lomi po Srbiji
Blokaderi nasilnici nastavili su sa divljanjem na ulicama Beograda, a njihova meta noćas bile su prostorije Srpske napredne stranke na Paliluli.
Oni su kamenicama zasuli kancelariju u Cvijićevoj ulici i polomili skoro sva stakla. Među onima koji su učestovali u ovom nasilnom činu je i Ana Hebar.
Kako se može videti po objavama na njenim društvenim mrežama, ona je velika obožavateljka Albanije i Hrvatske, pa se postavlja pitanje otkud ona u Beogradu i to na "zadatku" uništavanja imovine pomenute stranke.
