Blokaderi nasilnici nastavili su sa divljanjem na ulicama Beograda, a njihova meta noćas bile su prostorije Srpske napredne stranke na Paliluli.

Oni su kamenicama zasuli kancelariju u Cvijićevoj ulici i polomili skoro sva stakla. Među onima koji su učestovali u ovom nasilnom činu je i Ana Hebar.

Kako se može videti po objavama na njenim društvenim mrežama, ona je velika obožavateljka Albanije i Hrvatske, pa se postavlja pitanje otkud ona u Beogradu i to na "zadatku" uništavanja imovine pomenute stranke.

Ivica Dacic (1).png
Screenshot 2025-08-18 222553.png
Screenshot 2025-08-18 220347.png
av.jpg