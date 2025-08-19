- Ovde ima kamenica i stakla na sve strane, flaša i alkohola. Predsednik je sinoć bio ovde, ispred je skupljeno staklo, a tu su i predstavnici SNS-a koji su došli da saniraju štetu i počiste haos koji možete da vidite. Predsednik je sinoć rekao da blokaderi nemaju šta drugo da rade osim da ruše i da lome. Kako saznajemo, 16 učesnika protesta koji su sinoć demolirali ovaj objekat je uhapšeno - izvestila je reporterka Kurir televizije.