KURIR TELEVIZIJA U DEMOLIRANIM PROSTORIJAMA SNS U CVIJIĆEVOJ! Nasilje blokadera dostiglo vrhunac - alkohol, staklo i kamenice na sve strane!
Šestu noć po redu blokaderi su nastavili sa svojim planom za izazavinje građanskog rata i uništavanje Srbije, nastavljaju da prave haos na ulicama i terorišu građane.
Ekipa Kurir televizija nalazila se u Cvijićevoj ulici u Beogradu u demoliranim prostorijama Srpske napredne stranke, a reporterka Tijana Nikolić prenela je informacije kakva je situacija posle sinoćnjeg demoliranja.
- Ovde ima kamenica i stakla na sve strane, flaša i alkohola. Predsednik je sinoć bio ovde, ispred je skupljeno staklo, a tu su i predstavnici SNS-a koji su došli da saniraju štetu i počiste haos koji možete da vidite. Predsednik je sinoć rekao da blokaderi nemaju šta drugo da rade osim da ruše i da lome. Kako saznajemo, 16 učesnika protesta koji su sinoć demolirali ovaj objekat je uhapšeno - izvestila je reporterka Kurir televizije.
