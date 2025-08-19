Slušaj vest

Šestu noć po redu blokaderi su nastavili sa svojim planom za izazavinje građanskog rata i uništavanje Srbije, nastavljaju da prave haos na ulicama i terorišu građane.

Ekipa Kurir televizija nalazila se u Cvijićevoj ulici u Beogradu u demoliranim prostorijama Srpske napredne stranke, a reporterka Tijana Nikolić prenela je informacije kakva je situacija posle sinoćnjeg demoliranja.

KURIR TELEVIZIJA U DEMOLIRANIM PROSTORIJAMA SNS-A U CVIJIĆEVOJ - Alkohol, staklo i kamenice na sve strane! Predstavnici stranke okupili su se da saniraju štetu Izvor: Kurir televizija

- Ovde ima kamenica i stakla na sve strane, flaša i alkohola. Predsednik je sinoć bio ovde, ispred je skupljeno staklo, a tu su i predstavnici SNS-a koji su došli da saniraju štetu i počiste haos koji možete da vidite. Predsednik je sinoć rekao da blokaderi nemaju šta drugo da rade osim da ruše i da lome. Kako saznajemo, 16 učesnika protesta koji su sinoć demolirali ovaj objekat je uhapšeno - izvestila je reporterka Kurir televizije.

Kurir televizija dan posle demoliranja prostorija Srpske napredne stranke u Cvijićevoj ulici u Beogradu Foto: Kurir

Kurir.rs

