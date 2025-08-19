Slušaj vest

Kako saznajemo uhapšen je jedan 31-godišnjak i dve devojke od 19 i 22 godine zbog nasilničkog ponašanja na neprijavljenom javnom skupu.

Prema nezvaničnim informacijama jedna od ovih devojaka polomila je izlog na prostorijama SNS u Cvijićevoj ulici, dok su drugo dvoje takođe bacali kamenice i palili kontejnere.

