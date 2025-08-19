Slušaj vest

- Već od oktobra idemo sa povećanjem od 9,4 odsto, sa 450 evra na 500 evra na inicijativu predsednika Vučića, a 10,1 odsto je naš predlog da idemo na 550 evra od 1. januara, rekao je ministar finansija Siniša Mali gostujući na TV Pink.

- To je povećanje od 37 odsto kumulativno za samo 12 meseci, to se u istoriji nije desilo, dodao je Mali.

- Uprkos blokadama i problemima koje imamo, naša ekonomija i dalje raste, a imamo rekordno nisku nezaposlenost. Svaki 4. u Srbiji bio je nezaposlen u vreme Đilasa i ovih koji sada pale, podsetio je Mali i dodao da država vodi odgovornu ekonomsku politiku.

- Već od oktobra povećanje minimalca sa 450 na 500€, a od 1. januara i na 550! Prosečna plata 1.000 do kraja godine!, naglasio je Mali i podsetio da je još u maju prosečna zarada bila iznad 900 evra.

O novim merama države

- Mi smo juče sedeli dugo već za vikend predstavićemo nove mere države... Cela vlada radi na tome, čitav tim... - rekao je Mali pa dodao da se uporedo radi na povećanju minimalca i zarada, i sistemskom snižavanju cena, da one idu dole za 15-20 odsto.

- Mi od naše ekonomske politike nećemo odustati, kazao je Mali.

O blokaderima

- Tu vrstu terorizma i nasilja koju građani vide svako veče, to je nepojmljivo. Imate maskirane ljude koji su nam oteli i Valjevo i Novi Sad, mene duša boli kad vidim uveče Beograd i Novi Sad prazne... Nema ni noćnog života, pa ko će da izađe napolje kad ne znate da li će neko da baci kamenicu, petardu... Taj teror se nastavlja bez ikakve ideje, a sve veći broj građana to vidi, nema tu ni suštine ni politike sem nasilja i terora...

- Mi nećemo odustati, nećemo se predati, sve što smo izgubili nadoknadićemo, radićemo još više, zaradićemo...

O EXPO 2027: Učešće potvrdilo 119 zemalja

Mali je dodao da će Srbija 2027. zbog EXPO biti centar sveta i da očekujemo tri miliona posetilaca.

- Ekspo je najveća razvojna šansa, jednostavno prilika koju ne propuštamo. Mi smo imali pre dva dana potvrdu 119. zemlje da će učestvovati na Ekspu. Posetio sam vas, u Astani je bilo 117 zemalja. Astana 2017. godine je bila najposećenija specijalizovana svetska izložba ikada.

- Beograd 2027, Srbija 2027 biće najposećenija ikada, što vam dovoljno govori i o zainteresovanosti zemalja da dođu u Beograd, ali i o tome koliko se Srbija promenila. Jednostavno, mi smo sada poželjna destinacija gde ljudi hoće da dođu, hoće da se predstave... Mi očekujemo preko 3 miliona posetilaca samo te godine, dakle malo pre govorimo o ugostiteljima, turizmu, taksistima...

- Dakle, ogromna šansa za nas, ali zamislite sada da mi naredne dve godine sve odradimo kako treba, a radimo i gradimo tamo što treba i, kažem, radimo sa skoro svim zemljama sveta na tome. Dakle, da unapredimo njihove odnose sa njima, ekonomske, političke, kulturne, sportske, kako god hoćete, da se predstavimo na pravi način. Dakle, sve je vezano sa Srbijom 2027, ne samo Beograd, tu su novi auto-putevi, nove fabrike, nove pruge, škole, bolnice, ulaganje u poljoprivredu, energetiku... Dakle, sve to, podignemo kvalitet infrastrukture, podignemo kvalitet života, povećanje plata, penzija, minimalne zarade, o tome sam govorio malopre. Sve to da uradimo kako treba, do 2027. godine. Predstavimo se na pravi način. Jednostavno, 2027. godine Srbija je centar sveta, rekao je Mali.