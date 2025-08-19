Slušaj vest

Ministarstvo pravde ponovo ističe da ulica ne sme da sudi i presuđuje.

Pokušaj blokade suda predstavlja direktan napad na ustavni poredak, vladavinu prava i nezavisnost sudstva, kao i čin kojim se ugrožava osnovno pravo građana napristup pravdi.

Takvo delovanje nosi sva obeležja terorizma, jer ima za cilj da nasilnim metodama parališe institucije države i izazove osećaj straha i nesigurnosti kod građana.

Ministarstvo pravde posebno ukazuje da je do ovakve eskalacije došlo i zbog neadekvatnog postupanja u ranijim slučajevima nasilja, kada pojedini tužioci i sudije nisu blagovremeno i odlučno reagovali u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima.

Neprocesuiranje nasilja u prethodnom periodu ohrabrilo je one koji misle da mogu nekažnjeno da napadaju institucije države.

Zbog toga će u okviru zakonskih mehanizama biti preispitana odgovornost svih koji su svojim nepostupanjem doprineli stvaranju osećaja nekažnjivosti.

Ministarstvo pravde poručuje da nasilnici neće, niti mogu, zaustaviti rad institucija Republike Srbije.

Učinioci ovog protivpravnog napada moraju biti hitno identifikovani, procesuirani i najstrože kažnjeni u skladu sa zakonom.