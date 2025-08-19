Slušaj vest

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović objavila je danas da se u ponedeljak uveče zajedno sa građanima okupila ispred Narodne skupštine i poručila da su najjači kad su zajedno, ujedinjeni u ljubavi prema Srbiji.

- Uvek sa našim narodom, sa svima koji žele dobro našoj otadžbini! Najjači smo kad smo zajedno, ujedinjeni u ljubavi prema našoj otadžbini Srbiji! I to je poruka koju večeras šaljemo ispred Narodne skupštine - napisala je Mesarović na svom Instagram nalogu.

Ona je istakla da su mirno i dostojanstvano pokazali da žele da Srbija i dalje napreduje, na dobrobit svih njenih građana.

Mesarović je dodala i da će braniti Srbiju od svakog zla koje joj preti, od svih onih koji pokušavaju da podele i da izazovu bratubilački rat, kao i od onih koji bi opet da kradu narodne pare i da nas vrate u vreme haosa i beznađa.