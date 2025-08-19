Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas u svom podkastu rekao je da je prelazna vlada rešenje za izlazak iz krize, a sličnu ideju izneo je i predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević, nakon čega je usledio oštar odgovor blokadera, koji su im poručili da prelazna vlada ne dolazi u obzir. Međutim, šef poslaničke gurpe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov otkriva da je to samo svojvrsna predstava za javnost!

Kada je reč o prelaznoj vladi koju su predložili predstavnici opozicije, a sa čime se blokaderi nisu saglasili, Milenko Jovanov je ocenio da je relacija između njih i opozicije takva za javnost.

- Onako igraju toplo-hladno i malo se vole, malo se ne vole. Ali suština je u tome da oni sarađuju međusobno, da se neki lideri opozicije kao što su Miroslav Aleksić ili Dragan Đilas hvale da finansijski pomažu sve ovo što se dešava. Tako da je sve to ista ekipa. I to što oni pokušavaju na neki način da naprave distancu od Đilasa, Aleksića, Miloša Jovanovića, Ćute Jovanovića, Srđana Milivojevića i ostalih, to su taktičke stvari da bi prikupili više glasova jer znaju da su ovi ljudi ekstremno nepopularni i da za njih niko neće da glasa - kazao je Jovanov.