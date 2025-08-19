Slušaj vest

Sednica se održava u Palati Srbija.

Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost 19. avgust Foto: Jakov Milošević

Sednici prisustvuju predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, premijer prof. dr Đuro Macut, ministar odbrane Bratislav Gašić, direktor BIA Vladimir Orlić, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, načelnik Generalštaba Milan Mojsilović, direktor policije Dragan Vasiljević, komandanti i načelnici jedinica MUP-a, kao i ministar pravde Nenad Vujić.

