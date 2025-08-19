Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predsedava danas sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost.
Politika
POČELA SEDNICA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST: Predsedava predsednik Aleksandar Vučić
Slušaj vest
Sednica se održava u Palati Srbija.
Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost 19. avgust Foto: Jakov Milošević
Vidi galeriju
Sednici prisustvuju predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, premijer prof. dr Đuro Macut, ministar odbrane Bratislav Gašić, direktor BIA Vladimir Orlić, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, načelnik Generalštaba Milan Mojsilović, direktor policije Dragan Vasiljević, komandanti i načelnici jedinica MUP-a, kao i ministar pravde Nenad Vujić.
16 · Reaguj
4