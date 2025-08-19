Slušaj vest

Kostić, koji je poznat po svom britkom jeziku, ne podržava nasilje koje se svakog dana dešava na ulicama gradova širom Srbije koje sprovode blokaderi.

On je na Instagramu napisao svoj stav o tome i jasno stavio do znanja da Srbi ne smeju da mrze jedni druge.

- Od mene nećete dočekati da podržavam nasilje ili mržnju. Nikad neću huškati svoj narod protiv svog dok se sedi na rivi i cirka piće. Mi smo taj ples otplesali od 1941. do 1946. godine, tu mislim na Goli otok, jame i te stvari. Ako sada to ne shvatimo, evolutivno ne zaslužujemo da opstanemo na ovom svetu. Ne sme da padne više ni jedna kap krvi - napisao je Vuk Kostić.

Podsećamo, i glumac Lazar Ristovski je nedavno javno rekao da ne podržava nasilje i pozvao je kolege da ne huškaju narod jedne protiv drugih.

Foto: NEMANJA NIKOLIC/Kurir

- Za razliku od nekih glumaca koji koriste svoju popularnost da raspaljuju oganj mržnje u Srbiji, da blate časne policajce, koje čekaju kod kuća njihova deca, dok se oni bore sa huliganima, ja čvrsto verujem da su policajci vitezovi, a da su ovi koji se kukavički kriju iza maski, koji pale gradove i priželjkuju nečiju smrt, horda plaćenih zombija - istakao je na svom Instagram nalogu glumac Lazar Ristovski.

Uz odlomak iz filma "Balkanska pravila", Ristovski je dodao i sledeće: