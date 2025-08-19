Slušaj vest

Siniša Spasić iz Prilužja, kojeg je tz. kosovska policija uhapsila na Merdaru pod sumnjom za navodni ratni zločin, doveden je danas u Osnovni sud u Prištini, gde će biti održana sednica za određivanje pritvora.

Specijalno tužilaštvo Kosova zatražilo je od Osnovnog suda u Prištini da mu odredi pritvor od 30 dana.

Spasić, inače radnik EPS-a, uhapšen je pre dva dana na Merdaru pod sumnjom da je počinio navodni ratni zločin u opštini Vučitrn tokom sukoba na Kosovu i  Metohiji.

Njegova ćerka, Danijela Spasić istakla je tada da se Spasić nalazi u pritvorskoj jedinici u Podujevu i da porodici nije dozvoljeno da razgovara sa njim.

