Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu Ana Milošević, kako Kurir saznaje, odbila je sve predloge tužilaštva da uhapšenima za izazivanje nereda u petak u Beogradu bude određen pritvor do 30 dana!

- Svi su pušteni na slobodu, uključujući i osumnjičenog za nanošenje teške telesne povrede koju je zadobio načenik Jedinice za obezbeđenje - kaže sagovornik Kurira.

Posle saslušanja, kako dodaje naš sagovornik, Više javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je da sud za petoro osumnjičenih koji su uhapšeni u petak, odredi pritvor do 30 dana.

- Sudija, koja je inače potpisnik svih peticija koje podržavaju blokadere - kaže sagovornik i dodaje:

- Svi pušteni, već su ponovo na ulicama sa blokaderima.