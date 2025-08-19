SUDIJA PUSTILA NASILNE BLOKADERE NA SLOBODU: Lomili, palili, teško povredili načenika policije a odlukom Ane Milošević ponovo na ulici
Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu Ana Milošević, kako Kurir saznaje, odbila je sve predloge tužilaštva da uhapšenima za izazivanje nereda u petak u Beogradu bude određen pritvor do 30 dana!
- Svi su pušteni na slobodu, uključujući i osumnjičenog za nanošenje teške telesne povrede koju je zadobio načenik Jedinice za obezbeđenje - kaže sagovornik Kurira.
Posle saslušanja, kako dodaje naš sagovornik, Više javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je da sud za petoro osumnjičenih koji su uhapšeni u petak, odredi pritvor do 30 dana.
- Sudija, koja je inače potpisnik svih peticija koje podržavaju blokadere - kaže sagovornik i dodaje:
- Svi pušteni, već su ponovo na ulicama sa blokaderima.
Podsetimo, u velikoj akciji policije i nadležnih tužilaštava na celoj teritoriji Srbiji, uhapšeni su nasilni blokaderi koji su izazivali nerede, napadali i kamenicama gađali policiju.