Udruzenje sudija i tuzilaca Srbije( UST) saopštilo je da izražava duboku uznemirenost zbog "sveopšteg napada na pravosuđe kome svedočimo mesecima unazad, a koje je aktuelizovano kako nasilnim oštećenjima u Valjevu pre neko veče tako i ponovnom blokadom zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu od jutros".

Kako podsećaju iz UST, novosadski sudovi i tužilaštva su već bili blokirani dve nedelje u maju ove godine.

- Podsećamo da pravosuđe postoji kao garant zakonitosti i zaštite prava svih građana i da je apsolutno nedopustivo da jedan deo građana koji sebe naziva aktivistima preuzima ulogu sudija i tužilaca i samozvano sprovodi svoje viđenje pravde na nezakonit način. Takvim postupanjem onemogućava se rad pravosudnih organa koji ne postoje radi ispunjavanja bilo čijih želja i političkih zahteva već radi očuvanja i zaštite privatnih interesa gradjana kroz parnične postupke i javnog interesa svih kroz krivične postupke - navodi se u saopštenju ovog strukovnog udruženja.

Ustavom Srbije i zakonima, kako podsećaju, jasno je propisano ko je ovlašćen da u zakonito sprovedenom postupku ocenjuje rad pojednih nosilaca pravosudnih funkcija.

Nasilni napad u Valjevu Foto: printscreen/društvene mreže

- To svakako nije masa okupljena ispred zgrade koja fizički onemogućava rad pravosudnih organa i postavlja ultimatume u pogledu pojedinačnih sudskih ili tužilačkih odluka. U javnosti se bestidno pojavljuju čak i pojedini pravnici - advokati od kojih bi se očekivalo da budu upoznati sa zakonima ove države, a koji javno prete sudijama i tužiocima ukoliko budu primenjivali pojedine odredbe Krivičnog zakonika, stavljajući im u izgled fizičku ugroženost, lišenje slobode, oduzimanje građanskih prava i imovine - navodi se u saopštenju.

Kako ističu iz UST, shodno Zakonu o sudijama, sudija ne može biti pozvan na odgovornost za mišljenje dato u vezi sa vršenjem sudijske funkcije ili za glasanje pri donošenju sudske odluke, izuzev ako učini krivično delo kršenja zakona od strane sudije ili javnog tužioca.

- I u tom slučaju opet neće moći advokat ili drugo neovlašćeno lice da utvrđuje eventualnu krivičnu odgovornost. U Zakonu o javnom tužilaštvu je pak propisano da niko izvan javnog tužilaštva ne može uticati na javno tužilaštvo i nosioca javnotužilačke funkcije u postupanju i odlučivanju u pojedinom predmetu - navodi se u saopštenju.