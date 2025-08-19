Slušaj vest

Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Ugrožavanje sigurnosti iz člana 138 stav 3 Кrivičnog zakonika.

Postoje osnovi sumnje da je B.V. na svom korisničnom nalogu na društvenog mreži “X” 15. avgusta ispod fotografije glavnog javnog tužioca VJT u Beogradu objavio sledeći sadržaj:“Tebe nema potrebe da identifikujemo! Visićeš mamu ti j…m izdajničku ljigo sektaška!”

