Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala određeno je zadržavanje do 48 sati B.V. (40) iz Leskovca zbog postojanja osnova sumnje da je 15. avgusta 2025. godine putem društvene mreže “X” uputio pretnje glavnom javnom tužiocu VJT u Beogradu Nenadu Stefanoviću.
UHAPŠEN MUŠKARAC KOJI JE PRETIO TUŽIOCU NENADU STEFANOVIĆU: Preko društvenih mreža uputio jezive reči
Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Ugrožavanje sigurnosti iz člana 138 stav 3 Кrivičnog zakonika.
Postoje osnovi sumnje da je B.V. na svom korisničnom nalogu na društvenog mreži “X” 15. avgusta ispod fotografije glavnog javnog tužioca VJT u Beogradu objavio sledeći sadržaj:“Tebe nema potrebe da identifikujemo! Visićeš mamu ti j…m izdajničku ljigo sektaška!”
