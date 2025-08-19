Slušaj vest

Odbrana bivših vođa tzv. OVK Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Jakupa Krasnićija i Redžepa Seljimija, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, počeće iznošenje dokaza 15. septembra, saopštilo je sudsko veće tokom statusne konferencije u Specijalizovanim većima u Hagu.

Tačijeva odbrana je saopštila da od 11 svedoka petoro još nije objavilo rezime svojih izjava, a advokat Luka Mišetić rekao je da čekaju ovlašćenje za jednog svedoka iz Ujedinjenog Kraljevstva, dok su četvorica iz SAD. Odbrana je navela da su svedoci iz SAD visokorangirane ličnosti, ali nije otkrila njihov identitet.

Tači, Veselji, Krasnići i Seljimi optuženi su za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, a od novembra 2020. godine su u pritvoru u Hagu.

Suđenje im je počelo u aprilu 2023. godine, a za više od dve godine tužilaštvo je pozvalo 125 svedoka u sudnicu i izvelo oko 3.000 materijalnih dokaza.

Specijalizovana veća su 16. aprila saopštila da je tužilaštvo završilo iznošenje dokaza protiv bivših vođa tzv. OVK. Njih optužnica tereti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti počinjene u nelegalnim pritvorima tzv. OVK na KiM i u Albaniji od januara 1998. do decembra 2000. godine.

Prema optužnici, Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići su bili učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bilo preuzimanje kontrole nad celim KiM, nasiljem nad svima koje je OVK smatrala protivnicima.

Tzv. OVK je tokom 1998. i 1999. godine izvršila brojne zločine, ubistva i otmice nad pripadnicima vojske i policije tadašnje Jugoslavije, Srbima i drugim nealbancima, kao i Albancima koji nisu prihvatili da budu njeni pomagači ili pripadnici.