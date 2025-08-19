Slušaj vest

Ministar kaže da policija ne krije ništa u svom postupanju, i da svako može da uputi pitanje za MUP.

- Mi reagujemo kada su neistine u pitanju, a takvih je bilo na desetine od početka ovih skupova. Mi ne krijemo ništa, po saopštenju policije koja je izvestila istog dana, Nikolina Sinđelić je sa još petoro ljudi oko 23 sata 14. avgusta, učestvovala u nezakonitom okupljanju i blokadi saobraćaja. Pozivali su građane na napad na policiju, a zatim je gađala policijske službenike. Policija ju je uvela u zgradu Vlade kako bi sačekali službeno vozilo da je prevezu u PS Stari grad. Zašto? Zato što bi na ulici bili izloženi napadu. Kod nje je tada pronađena baklja. Oko 1 i 30 su dovedeni u PS Stari grad, i odmah je kontaktiran dežurni tužilac, koji je rekao da ima osnova za prekršajne prijave. Oko tri sata su pušteni iz pritvora. Nije bilo vezivanja niti maltretiranja, sve radnje su provedene u skladu sa zakonom, isključivo radi očuvanja reda i mira - kazao je on.

Dačić naglašava da nije bilo primedbi na ponašanje policije, i nikome nije dostavljena nikakva primedba.

- Zato pozivamo sve da objavljuju samo proverene informacije, i da ne obmanjuju javnost - kazao je Dačić.

Foto: Printscreen/RTS

Naglasio je da ako ima zloupotrebe ili prekoračenja ovlašćenja, tu je služba unutrašnje kontrole.

- Već smo pokrenuli postupke samoinicijativno, iako ne postoji zahtev nijedan za time. Ali da postavim sada pitanje onima koji su pismo pisali tužiocu. Šta je sa 137 povređenih policajaca? Što ne napisaste jedno pismo, što ne pomenuste? O kakvoj brutalnosti policije pričate ako je povređeno 137 policajaca. Tu su povrede ruku, nogu, glave. Povređeni su čak i policajci sa zaštitnom opremom. Ja vam govorim šta mi policija napiše, ja nisam policajac. Ako se utvrdi da je bilo zloupotrebe ili prekoračenja ovlašćenja, zna se kako se u policiji tim povodom postupa - rekao je ministar.

Dačić je zapitao kako može da se oseća jedan policajac kada po četvrti put hapsi nekoga ko ga je pre tri dana gađao kamenom u glavu, pa je pušten od strane tužioca.

- Od 1. novembra je bilo više od 23.000 skupova u Srbiji. U 99 odsto slučajeva nisu bili prijavljeni. To je po zakonu - nezakonito. Policija je radila sve da obezbedi te koji im danas lome ruke, noge i glave. Bilo je više od 12.000 blokada saobraćajnica. Policija je činila sve, i čak, to se policiji i zameralo, da je policija podnela krivične prijave i protiv onih koji su bilo šta rekli blokaderima ili demonstrantima. Za uništenje 200 i nešto traktora bilo je četiri ili pet prijava! Ali jel neko snosi odgovornost za to? Što se danas napadaju brutalno policajci - zapitao je on.

Ministar policije je rekao da do intervencije policije dovode isključivo napadi na policiju.

Foto: Printscreen/RTS

- Ne može da se izbegne odgovornost od potpisnika ovog pisma rektorskog kolegijuma. Pa ljudi, dato je zeleno svetlo da se prebija policija. Ili ćete vi imati zeleno svetlo, a svi ostali crveno. Molim sve da ne zloupotrebljavaju neistine. Ja sam pre dva dana sate proveo tražeći ko je taj povređen u Valjevu za kog su objavili da je umro. Zvao sam i ministra, i službenike iz Valjeva, i zamenika direktora bolnice. Pričali su da je dete u pitanju. U isto vreme je doveden jedan od 50-60 godina koji se povredio, zvali smo čak i porodicu da pitamo kako se povredio. Pao sa merdevina. Direktor policije je zvao, iz bolnice su pitali sve pacijente kako se osećaju, od čoveka do čoveka su išli! Kao što su već jednom pokušali da zloupotrebe samoubistvo jednog dečka, navodeći da je to uradio zbog policijske brutalnosti - naglasio je Dačić.

Podseća i na slučaj fotografije žene nad kojom je izvršena intervencija policije, a koja je držala motku u rukama.

- Pa šta si radila sa time? Udarila policajca, jel tako? Da ne pričam o lažima o zvučnom topu, i tako dalje... Policija nema šta da krije. Policija je brutalno napadnuta ovih nekoliko dana. Ona nikog nije napala, već stoji. Ali onaj ko napadne policiju, mora da zna da je odgovor primena sredstava primene. I ti policajci su nečija deca. Ako ima nekoga ko je prekoračio ovlašćenja, odgovaraće. Ali policiju ne sme niko da bije ni da maltretira, jel to je napad na državu. A od rektorskog kolegijuma očekujem da se procesuiraju oni iz akademske zajednice koji napadaju policiju - rekao je ministar.

Rekao je da svaki put posle primene sile policajci popunjavaju izveštaje, i da je sve zavedeno.

Foto: Printscreen/RTS