U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Marko M. (39) zbog postojanja osnova sumnje da je tokom neprijavljenih javnih okupljanja 14. i 15. avgusta 2025. godine vršio nasilje prema policijskim službenciima Žandarmerije.

Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela i izneo je svoju odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom odredi pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

Marku M. se na teret stavlja krivično delo Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

Postoje osnovi sumnje da je Marko M. 14. i 15. avgusta na pomenutim neprijavljenim javnim skupovima kamenjem i drugim predmetima gađao kordon policijskih službenika Žandarmernіje, fizički nasrtao na njih, gurao ih, udarao rukama i nogama u zaštitne štitove i vređao pripadnike Žandarmerije, pri čemu je bio izrazito uporan u vršenu navedenog nasilja.

Podsećamo da se protiv ovog osumnjičenog pred Višim sudom u Beogradu vodi krivični postupak zbog krivičnog dela Proganjanje u vezi kojeg mu je 17. jula 2025. godine rešenjem sudije za prethodni postupak tog suda produžena mera kojom mu je zabranjen pristup svim društvenim mrežama i "Youtube" kanalu i posećivanje svih javnih skupova (prijavljenih i neprijavljenih).