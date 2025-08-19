Slušaj vest

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Marko M. (39) zbog postojanja osnova sumnje da je tokom neprijavljenih javnih okupljanja 14. i 15. avgusta vršio nasilje prema policijskim službenciima Žandarmerije.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom odredi pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, ali je sudija Miloš Labudović doneo odluku da ga pusti da se brani sa slobode, saznaje Kurir.

Krisrtal Met Dejmon ponovo na slobodi



- Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela i izneo je svoju odbranu - potvrđeno je za Kurir.

Marku M. se na teret stavlja krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

- Postoje osnovi sumnje da je Marko M. 14. i 15. avgusta na pomenutim neprijavljenim javnim skupovima kamenjem i drugim predmetima gađao kordon policijskih službenika Žandarmernіje, fizički nasrtao na njih, gurao ih, udarao rukama i nogama u zaštitne štitove i vređao pripadnike Žandarmerije, pri čemu je bio izrazito uporan u vršenu navedenog nasilja - saopšteno je iz tužilaštva.

Podsećamo da se protiv ovog osumnjičenog pred Višim sudom u Beogradu vodi krivični postupak zbog krivičnog dela proganjanje u vezi kojeg mu je 17. jula 2025. godine rešenjem sudije za prethodni postupak tog suda produžena mera kojom mu je zabranjen pristup svim društvenim mrežama i "Youtube" kanalu i posećivanje svih javnih skupova (prijavljenih i neprijavljenih).

Iz izveštaja Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP RS proizilazi da je osumnjičeni navedenu meru kršio kontinuirano od 1. avgusta 2025. godine.