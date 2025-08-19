SKANDAL: Sudija Labudović pustio na slobodu tviteraša povratnika koji je napadao policiju i pretio na mrežama
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Marko M. (39) zbog postojanja osnova sumnje da je tokom neprijavljenih javnih okupljanja 14. i 15. avgusta vršio nasilje prema policijskim službenciima Žandarmerije.
Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom odredi pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, ali je sudija Miloš Labudović doneo odluku da ga pusti da se brani sa slobode, saznaje Kurir.
- Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela i izneo je svoju odbranu - potvrđeno je za Kurir.
Marku M. se na teret stavlja krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.
- Postoje osnovi sumnje da je Marko M. 14. i 15. avgusta na pomenutim neprijavljenim javnim skupovima kamenjem i drugim predmetima gađao kordon policijskih službenika Žandarmernіje, fizički nasrtao na njih, gurao ih, udarao rukama i nogama u zaštitne štitove i vređao pripadnike Žandarmerije, pri čemu je bio izrazito uporan u vršenu navedenog nasilja - saopšteno je iz tužilaštva.
Podsećamo da se protiv ovog osumnjičenog pred Višim sudom u Beogradu vodi krivični postupak zbog krivičnog dela proganjanje u vezi kojeg mu je 17. jula 2025. godine rešenjem sudije za prethodni postupak tog suda produžena mera kojom mu je zabranjen pristup svim društvenim mrežama i "Youtube" kanalu i posećivanje svih javnih skupova (prijavljenih i neprijavljenih).
Iz izveštaja Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP RS proizilazi da je osumnjičeni navedenu meru kršio kontinuirano od 1. avgusta 2025. godine.
Podsetimo, Marko M. je na društvenoj mreži Iks poznat kao Kristal Met Dejmon.