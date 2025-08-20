Slušaj vest

Ne prihvatam okupacionu vlast stranaca, verujem da će pobediti volja naroda. Ja sam predsednik Republike Srpske, a vi pišite šta god hoćete. Izabrao me je narod, neće me smenjivati strana vlada, poručio je juče predsednik Milorad Dodik u Doboju povodom odluke Apelacionog odeljenja Suda BiH da odbije žalbu advokatskog tima na odluku CiK BiH o prestanku njegovog mandata.

Dodik je najavio da će se u RS održati referendum krajem septembra sa pitanjem da li je narod spreman da mu stranac nameće propise i ruši ustavni poredak, a sagovornici Kurira saglasni su da je pred celim regionom izazovno i turbulentno vreme, ali i da niko nema pravo da poništi volju naroda koji je izabrao Dodika za predsednika.

Ključ mira

Istoričar Srđan Graovac objašnjava za Kurir da je potrebno razumeti da je BiH ključ mira na Balkanu jer se politička stvarnost prelama preko srpsko-hrvatsko-bošnjačkih odnosa i da "ukoliko Bosna nije mirna teško da Srbija i Hrvatska mogu očekivati stabilnost".

Graovac: Dodik nema pravo da se povuče i poništi volju građana koji su ga izabrali Foto: Kurir TV

- Međutim, i pored vitalne važnosti da se u BiH očuva mir, očigledno je da su određeni spoljni centri moći, pre svega Berlin, London i oni poraženi u SAD, odlučili da podstaknu destabilizaciju sa ciljem unitarizacije Bosne iz sopstvenih geopolitičkih interesa. Dodik kao čuvar Dejtonskog sporazuma je neko ko se doživljava kao ključna prepreka tim planovima i zbog toga je izložen političkom progonu. On nema pravo da se povuče i poništi volju građana koji su ga izabrali - kaže Graovac koji smatra da će se ova kriza razrešti onda kada se razreši ona globalnom nivou, što je već započeto dijalogom između predsednika SAD Donalda Trampa i Rusije Vladimira Putina.

Prenos ovlašćenja

Šef srpskog kluba u Parlamentu BiH advokat Milan Petković kaže za Kurir da se Republika Srpska, ali i cela zemlja nalaze u najvećoj političkoj krizi od Dejtona, jer su odluke Šmita proizvele "nesagledivu štetu među narodima u BiH".

Advokat Milan Petković Foto: Privatna Arhiva

- Smena Dodika i njegov pravni i politički progon su narušavanje volje naroda koji ga je izabrao na legalnim i legitimnim izborima. Upravo zbog toga je Dodik najavio da neće poštovati odluku suda, jer ni sud nije poštovao zakon, već diktat Šmita. Iz tog razloga je i najavio sprovođenje referenduma koji će pokazati šta narod u Srpskoj misli o vladavini Dodika, a šta o odlukama stranaca. Pretpostavljam da predsednik Dodik neće napustiti Banske dvore, moguće je da on predsednička ovlašćenja prenese na nekog od potpredsednika, a postoji mogućnosti i da Skupština izabere nekog za vršioca dužnosti predsednika RS. Još uvek nije poznato kakav će stav vladajuća koalicija zauzeti o eventuelnim prevremenim predsedničkim izborima, ali svakako nas očekuje turbulentna jesen - kazao je Petković i dodao da je sve ovo usko povezano sa dešavanjima u Srbiji jer "pojedinim stranim amabasadama ne odgovara da Srbi imaju jake lidere poput Vučića i Dodika".