„Sud je prihvatio zahtev Specijalnog tužilaštva i Spasiću odredio jednomesečni pritvor pod sumnjom da je aprila meseca 1999. godine učestvovao u izvršenju krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Ovde je veoma važno da se kaže da je istraga za taj zločin, koji se stavlja na teret gospodinu Spasiću, započeta još u leto 1999. godine, pre 26. godina i tu istragu su vodili istražitelji Haškog tribunala, zatim istražiteji tužilaštva Unmika, Euleksa i kosovski istražitelji i tu je, u okviru te istrage, saslušano sigurno više desetine svedoka. Za tih 26 godina niko, nikada, u bilo kakvom kontekstu vezano za taj zločin nije spomenuo Sinišu Spasića, sve do pre mesec i po dana kada se jedan svedok setio da je Siniša učestvovao u tom zločinu, ali je zaboravio to da kaže čitavih 26 godina. Nakon toga se osvežilo pamćenje još nekolicini svedoka, pa su i oni izjavili da je Siniša bio učesnik tog, kako oni tvrde, ratnog zločina“, rekao je Pantović.