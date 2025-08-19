SPASIĆU JEDNOMESEČNI PRITVOR! Advokat: 26 godina niko od svedoka nije pomenuo njegovo ime
Osnovni sud u Prištini usvojio je zahtev Specijalnog tužilaštva i odredio Siniši Spasiću pritvor od 30 dana, preneo je njegov branilac Ljubomir Pantović, navodeći da taj zahtev tužilaštva ne ispunjava uslove da bude prihvaćen.
Pantović je pojasnio da je istraga o slučaju u kojem je Spasić osumnjičen za ratni zločin započeta 1999. godine i da za 26 godina niko od saslušanih svedoka nije pomenuo Spasića, sve do pre mesec dana.
„Sud je prihvatio zahtev Specijalnog tužilaštva i Spasiću odredio jednomesečni pritvor pod sumnjom da je aprila meseca 1999. godine učestvovao u izvršenju krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Ovde je veoma važno da se kaže da je istraga za taj zločin, koji se stavlja na teret gospodinu Spasiću, započeta još u leto 1999. godine, pre 26. godina i tu istragu su vodili istražitelji Haškog tribunala, zatim istražiteji tužilaštva Unmika, Euleksa i kosovski istražitelji i tu je, u okviru te istrage, saslušano sigurno više desetine svedoka. Za tih 26 godina niko, nikada, u bilo kakvom kontekstu vezano za taj zločin nije spomenuo Sinišu Spasića, sve do pre mesec i po dana kada se jedan svedok setio da je Siniša učestvovao u tom zločinu, ali je zaboravio to da kaže čitavih 26 godina. Nakon toga se osvežilo pamćenje još nekolicini svedoka, pa su i oni izjavili da je Siniša bio učesnik tog, kako oni tvrde, ratnog zločina“, rekao je Pantović.
Kako je istakao, sve ovo je već viđeno mnogo puta na Kosovu i verovatno sledi podizanje optužnice. Najavio je da će uložiti žalbu na odluku suda.
Spasić, inače radnik EPS-a, uhapšen je pre dva dana na Merdaru pod sumnjom da je počinio navodni ratni zločin u opštini Vučitrn tokom sukoba na Kosovu i Metohiji.
Kurir Politika/Kosovo onlajn