Sindikat kontrole letenja (SKL) planira da stupi u štrajk danas u 23 časa, a štrajk bi trebalo da  traje čak mesec i po dana, odnosno do 30. septembra.

Vest o nekom štrajku sama po sebi ne bi bila neobična da u štrajk ne stupaju oni čija je prosečna plata 7.000 evra! A štrajk planiraju jer traže povećanje zarada?!

Da je zaista planiran štrajk, potvrđeno je iz SMATSA (Kontrola letenja Srbije i Crne Gore).

Navodno, SKL bi tokom štrajka obavljao "minimum procesa rada", što bi ipak dovelo do ozbiljnog uticaja na vazdušni saobraćaj u Srbiji i Crnoj Gori.

Pojedini mediji objavili su da Sindikat kontrole letenja (SKL) planira da stupi u štrajk u utorak, 19. avgusta u 23 časa, a koji bi trebalo da traje čak mesec i po dana, odnosno do 30. septembra.

Iz SKL nisu ni potvrdili ni demantovali ovu informaciju za Danas, već su kratko odgovorili: „SKL neće davati izjave za medije“.

Međutim, potvrdu da je SKL najavio štrajk kontrolora letenja počev od 19. avgusta dobili smo od Kontrole letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA).

On su za naš medij naveli da se dijalog sa SKL kontinuirano odvija, kako pre tako i nakon najave štrajka, kao i da bi iznošenje u javnost bilo kakvih poruka u fazi pregovora koji su u toku bilo kontraproduktivno.