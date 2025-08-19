Pojedini mediji objavili su da Sindikat kontrole letenja (SKL) planira da stupi u štrajk u utorak, 19. avgusta u 23 časa, a koji bi trebalo da traje čak mesec i po dana, odnosno do 30. septembra.

Iz SKL nisu ni potvrdili ni demantovali ovu informaciju za Danas, već su kratko odgovorili: „SKL neće davati izjave za medije“.

Međutim, potvrdu da je SKL najavio štrajk kontrolora letenja počev od 19. avgusta dobili smo od Kontrole letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA).

On su za naš medij naveli da se dijalog sa SKL kontinuirano odvija, kako pre tako i nakon najave štrajka, kao i da bi iznošenje u javnost bilo kakvih poruka u fazi pregovora koji su u toku bilo kontraproduktivno.