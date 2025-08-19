Slušaj vest

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Marko M. (39) zbog postojanja osnova sumnje da je tokom neprijavljenih javnih okupljanja 14. i 15. avgusta vršio nasilje prema policijskim službenciima Žandarmerije.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom odredi pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, ali je sudija Miloš Labudović doneo odluku da ga pusti da se brani sa slobode, saznaje Kurir.

Ko je Kristal Met Dejmon Izvor: Kurir

- On nije student. Ni glas naroda. On je kriminalac povratnik. Nasilnik, organizator haosa. Poziva na paljenje, linč i rat. A sudija Labudović ga pušta. Dobrodošli u pravosudnu anarhiju. Kakvo društvo gradimo ako sudija koji pušta čoveka koji poziva na paljenje, vešanje i građanski rat i dalje sedi na funkciji? Kada sudija postane zaštitnik anarhije, a ne zakona, šta onda ostaje pravdi? Sudija Miloš Labudović je izabrao stranu i to ne prave i zakona već ulica, terorista i nasilja - navodi se.

Marku M. se na teret stavlja krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.