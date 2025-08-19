"DOBRODOŠLI U PRAVOSUDNU ANARHIJU" Sudija oslobodio tviteraša koji je pretio policiji: Kakvo društvo gradimo ako takav sudija i dalje sedi na funkciji?
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Marko M. (39) zbog postojanja osnova sumnje da je tokom neprijavljenih javnih okupljanja 14. i 15. avgusta vršio nasilje prema policijskim službenciima Žandarmerije.
Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom odredi pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, ali je sudija Miloš Labudović doneo odluku da ga pusti da se brani sa slobode, saznaje Kurir.
- On nije student. Ni glas naroda. On je kriminalac povratnik. Nasilnik, organizator haosa. Poziva na paljenje, linč i rat. A sudija Labudović ga pušta. Dobrodošli u pravosudnu anarhiju. Kakvo društvo gradimo ako sudija koji pušta čoveka koji poziva na paljenje, vešanje i građanski rat i dalje sedi na funkciji? Kada sudija postane zaštitnik anarhije, a ne zakona, šta onda ostaje pravdi? Sudija Miloš Labudović je izabrao stranu i to ne prave i zakona već ulica, terorista i nasilja - navodi se.
Marku M. se na teret stavlja krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.
- Postoje osnovi sumnje da je Marko M. 14. i 15. avgusta na pomenutim neprijavljenim javnim skupovima kamenjem i drugim predmetima gađao kordon policijskih službenika Žandarmernіje, fizički nasrtao na njih, gurao ih, udarao rukama i nogama u zaštitne štitove i vređao pripadnike Žandarmerije, pri čemu je bio izrazito uporan u vršenu navedenog nasilja - saopšteno je iz tužilaštva.