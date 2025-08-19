Slušaj vest

Kamenice, baklje, kokteli i otrovne reči lete sa svih strana. U haosu koji se odvija na ulicama, ispred zapaljenih prostorija političkih neistomišljenika, uvreda i pretnji teško je prepoznati odakle dolazi huškački ton i ko priželjkuje ukrajinsku 2014. u Beogradu.

Foto: Kurir Televizija

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Rajko Petrović, Institut za evropske studije, Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost, kao i Zoran Spasić, Centar za bezbednosnu i međunarodnu politiku.

- Prema okupljenima ispred SNS stranke su bacali plastične flaše. Ljudi su mirno stajali, a odjednom je krenula mržnja, ja ono u životu nisam video. Zatim, u Novom Sadu, ja sam bio od početka do kraja, a predsednik SNS-a Miloš Vučević je bio od početka do kraja sa nama. Svi saborci su bili tu. Oni koji nisu pripadali SNS-u su došli. Jedna devojka koja nije zaposlena u državnim institucijama dobila je kamenicu u glavu i pala na zemlju - ispričao je Obrknežev.

On objašnjava da su cigle koje bi mogle da ubiju čoveka letele pored glava građana, pa dodaje i da su iz jednog stana bacali metalne predmete i užareno ulje.

- Po mom ličnom mišljenju nije bilo dovoljno policije. Da je policija reagovala, možda bi rulja prošla i ko zna šta bi sa nama bilo. Oni su provalili žičani deo iza zgrade i zapalili ulaz. U stranci se nalazio Miloš Vučević. Mi smo se sklonili u jedan ulaz, a kako su gađali kamenicom, ona je presekla venu na nozi čoveka i počela je da šiklja krv. On je pao u nesvest - kaže Obrknežev.

Foto: Kurir Televizija

Obrknežev tvrdi da je u jednom trenutku jedna žena povikala "nemojte, ubićete nas", dok su blokaderi odgovorili "ubićemo vas"!

- Ja sam siguran da 1% ljudi nije bilo ni svesno na šta su sve spremna prva tri reda protesta. Nisam ni siguran koliko je ljudi pvređeno. Da onaj čovek nije ispalio hitac, ja ne znam šta bi nam se desilo - kaže Obrknežev.

Petrović kaže da je država ta koja se usaglasila da policiji poveri institucionalizovanu fizičku silu, pa su oni jedini koji imaju monopol nad sredstvima prinude radi očuvanja mira.

- Dačić je jasno rekao da svaki policajac koji zloupotrebi poverenu fizičku silu, ili prekorači sa njenom upotrebom biće sankcionisan. Takođe je rekao da niko ne sme da bije i napada policajca - kaže on.

Foto: Kurir Televizija

Petrović kaže da mu se čini da nikada nismo na kraju ovoga, već na novom početku, pa dodaje da Srbija i dalje nije u političkoj krizi jer ima parlamentarnu većinu.

- Istraživačke agencije naklonjene opoziciji su priznale da nije bitan politički faktor, pa i da su studenti u blokadi sada relevantan politički faktor. Na bilo kojim sledećim izborima, na lista bi sigurno prešla cenzus. Te liste i dalje nema, to mora da se politički oblikuje i artikuliše - kaže Petrović.

- Mi već mesecima prisustvujemo zločinačkim akcijama tajkunskih medija, opozicije i blokadera. Krajnji cilj im je uništavanje Srbije i izazivanje građanskog sukoba, da krene brat na brata. Svih ovih meseci smo prisustvovali prebijanju ljudi - kaže Spasić.

Spasić takođe naglašava da ljudi u poslednjih 9 mesci ne mogu da vode normalan život, odu na posao, po dete u vrtić ili kod lekara, te i da "blokaderi uživaju u mučenju naroda".

- Hteli su da spale žive ljude. To do sada nikada nismo videli i to je zastrašujuće. Zašto su ciljali na Vučevića? Zato što je jedan od najsposobnijih političkih stratega našeg vremena. Očistio je Novi Sad od onih koji su razarali Srbiju. Zahtevi ih nikada nisu interesovali, samo ih zanima da se najgorim nasiljem dođe na vlast - kaže Spasić.

