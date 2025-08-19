Slušaj vest

Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da je na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost konstatovano da je stanje bezbednosti na celoj teritoriji Srbije stabilno. U prethodnih devet meseci na teritoriji Srbije, po podacima policije, imali smo 23.373 javna okupljanja koja nisu bila prijavljena, naveo je Vasiljević.

Sednica Saveta za nacioanlnu bezbednost, druga za dve nedelje, održana je u prepodnevnim časovima u Palati "Srbija".

Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost održana sa ministrima i službama bezbednosti i da je jedna od tema bila bezbednosna situacija u Srbiji.

Na sednici Saveta konstatovano je da je stanje bezbednosti na celoj teritoriji Srbije stabilno, naveo je direktor policije.

"Donet je zaključak da je neophodna potpuna koordinacija svih službi bezbednosti i svih drugih državnih organa da stanje bezbednosti ostane poptpuno stabilno", rekao je Vasiljević.

Svi državni organi, uključujući i policiju, preduzimaju sve mere i radnje iz svoje nadležnosti da to stanje ostane stabilno, podvukao je Vasiljević.

Kaže da su analizirane i određene metode kako da to stanje bude još bolje.

"Moram da konstatujem neke podatke koji su egzaktni. Mi smo u prethodnih devet meseci na teritoriji Republike Srbije, po podacima koje policija ima, imali 23.373 javna okupljanja koja nisu bila prijavljena - 23.373 lokacije u Republici Srbiji su bila javna okupljanja koja je morao neko da obezbedi. Zamislite da je na svakoj toj lokaciji samo 10 policijskih službenika. To je 230.000 i više od 230.000 angažovanih policajaca za obezbeđenje neprijavljenih javnih okupljanja. Na više od 12.000 lokacija je bio i blokiran saobraćaj", istakao je Vasiljević.

Foto: RTS

Policija neće dozvoliti haos

U medijima se iznose različite optužbe na račun pripadnika policije za prekoračenje ovlašćenja i protest koji je danas bio, koji se odnosi na postupanje pripadnika jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, pre svega na komandira jedinice Marka Krička.

Vsiljević je rekao da je u prethodnih devet meseci, mnogo puta pokušano da se policiji implicira ono što policija ne radi.

"Policija čuva javni red i mir i održava stabilno stanje bezbednosti na celoj teritoriji Republike Srbije. Ja ne znam da nije policije ko bi tu bezbednost očuvao. Napadati policiju u suštini znači napadati državu. Onaj koji želi da tu nema policije, taj želi da ne budemo bezbedni. Zamislite da na ovih 23.000 lokacija nije bilo policije. To bi bio potpuni haos. I očigledno je da nekome treba haos ili neko želi taj haos. Ali policija to neće dozvoliti", rekao je Vasiljević.

Insistiram da se sankcioniše svako ko krši zakon

On je naveo da ne brani pojedince koji čine bilo koju vrstu prekršaja ili krivičnog dela ili prekoračuje svoja ovlašćenja.

"Ja sam prvi, kao direktor policije, koji insistira da se sankcioniše svako ponašanje koje nije uslovljeno zakonom. I na tome doslovno insistiram. Kod svih svojih potčinjenih. Nema izuzetka”, rekao je Vasiljević.

Naveo je da Sektor unutrašnje kontrole nije u direkciji policije, već u nadležnosti ministara unutrašnjih poslova.

"Oni svakodnevno mogu da vrše i vrše kontrolu postupanja svih pripadnika policije, uključujući i mene. Zaključci koje donese sektor unutrašnje kontrole i mere koje nalože su obavezujuće za svakog pripadnika policije", rekao je Vasiljević.

"Ja u ovom trenutku i do sada nemam nalaz Sektora unutrašnje kontrole ili nekog drugog državnog organa koji je za to nadležan, koji mogu da potvrdim ovo što se kaže. Dok se to ne bude desilo, svako nek radi svoj posao. I Marko Kričak i njegova jedinica i svi drugi pripadnici policije. Moraju raditi svoj posao", rekao je Vasiljević.