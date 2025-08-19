Slušaj vest

Policija je danas u Pančevu uhapsila blokadera Andreja Tanka (27) zbog sumnje da je izvršio "krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti".

Sumnje, međutim, nema. On je definitivno napao policajce, što se na snimku jasno vidi, a što priznaje i njegov advokat.

Naime, Andrej Tanko je prskao policajce.

"On se sumnjiči da je 13. avgusta ove godine prilikom održavanja protesta u Ulici Dimitrija Tucovića u Pančevu tečnošću intenzivnog mirisa prskao policijske službenike koji su se nalazili u kordonu", navodi se u saopštenju MUP.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu.

Dakle, prskao je policijce. Čak i da ih je prskao vodom, kako tvrdi njegov advokat, a ne "tečnošću intenzivnog mirisa", izvršio je napad na službena lica. To delo je samo po sebi dovoljno za zatvorsku kaznu. Praksa pokazuje da bi u Americi, Rusiji ili Velikoj Britaniji već bio poslat na višemesečnu robiju.

Ne propustitePolitika"DOBRODOŠLI U PRAVOSUDNU ANARHIJU" Sudija oslobodio tviteraša koji je pretio policiji: Kakvo društvo gradimo ako takav sudija i dalje sedi na funkciji?
kristal met dejmon.jpg
PolitikaDAČIĆ O SLUČAJU NIKOLINE SINĐELIĆ: Ministar demantovao neistine i izneo SVE DETALJE hapšenja blokadera ispred zgrade Vlade Srbije - NAPADALI SU POLICIJU
2025-08-19 15_26_19-WhatsApp.png
PolitikaNEDOPUSTIVI NAPADI BLOKADERA NA PRAVOSUĐE U VALJEVU I NOVOM SADU: Niko ne može da sprovodi pravdu na nezakonit način
udruzenje-sudija-i-tuzilaca-srbije.jpg
PolitikaSUDIJA PUSTILA NASILNE BLOKADERE NA SLOBODU: Lomili, palili, teško povredili načenika policije a odlukom Ane Milošević ponovo na ulici
collage.jpg