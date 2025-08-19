Slušaj vest

Policija je danas u Pančevu uhapsila blokadera Andreja Tanka (27) zbog sumnje da je izvršio "krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti".

Sumnje, međutim, nema. On je definitivno napao policajce, što se na snimku jasno vidi, a što priznaje i njegov advokat.

Naime, Andrej Tanko je prskao policajce.

"On se sumnjiči da je 13. avgusta ove godine prilikom održavanja protesta u Ulici Dimitrija Tucovića u Pančevu tečnošću intenzivnog mirisa prskao policijske službenike koji su se nalazili u kordonu", navodi se u saopštenju MUP.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu.