Slušaj vest

Povodom informacija koje su se pojavile u pojedinim medijima, a prema kojima su sve sudije Odeljenja za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu zauzele "pravni stav" u vezi sa kvalifikacijom određenog krivičnog dela, Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu izražava zabrinutost zbog promene prakse ovih sudija u proteklih nekoliko meseci.

VJT u Beogradu podseća da su pojedine sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu u proteklih nekoliko meseci donosile rešenja kojima su odbijale predloge za određivanje pritvora osumnjičenima u velikom broju slučajeva, ali da je krivično vanpretresno veće istog suda, odlučujući po žalbama tužilaštva, preinačavalo rešenja tih sudija i određivalo pritvore.

- Kao i do sada VJT u Beogradu će ulagati žalbe na sve sporne prvostepene odluke i tražiti njihovo preinačenje iz zakonom propisanih razloga, pa i kada je reč o određivanju pritvora - saopšteno je iz tužilaštva.

Ovo tužilaštvo, kako se navodi, postupa isključivo u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije i štiti prava svih građana, pa i policijskih službenika kojima je dužnost očuvanje javnog reda i mira, a koji su, podvlačimo, naročito prethodnih dana izloženi nasilničkom ponašaju učesnika neprijavljenih javnih skupova.

Primeri u kojima je pritvor morao da bude određen su, kako se navodi, slučajevi nasilničkog ponašanja na neprijavljenim javnim skupovima usled čega je načelnik JZO zadobio teške telesne povrede, zatim napad i šutiranje načelnika PS Voždovac, a najnoviji primer je današnje odbijanje sudije da odredi pritvor Marku M. osumjičenom da je kamenicama i drugim predmetima gađao policijske službenike Žandarmerije.