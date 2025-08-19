Slušaj vest

Ministri u Vladi Srbije i predstavnici Srpske napredne stranke okupili su se večeras ispred Narodne skupštine, kako bi razgovarali sa pristalicama SNS i građanima, a nakon toga svi zajedno na video bimu gledali su prvi meč plej-ofa fudbalske Lige šampiona između Crvene zvezde i Pafosa.

Među prisutnima bila je potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović, ministri Marko Đurić, Zlatibor Lončar, Dragan Glamočić, Aleksandra Sofronijević, Boris Bratina, Nenad Vujić, Jagoda Lazarević, Sara Pavkov, Zoran Gajić, Nikola Selaković.

Tu su bili i funkcioneri SNS Petar Petković, Aleksandar Antić, Milenko Jovanov, Zoran Drobnjak, Sonja Radojević Škodrić, Darija Kisić, Irena Vujović, Dejan Tomašević, Sanja Radojević Škodrić, Sandra Božić, Miroslav Čučković, Ljubica Vraneš.

Ispred Doma Narodne skupštine bili su i studenti koji žele da uče iz Pionirskog parka.

Za okupljene su bila pripremljena dva video bima odakle su pratili utakmicu, kao i štandovi sa pićem.

