Politika
GRAĐANI USTALI PROTIV BLOKADA! NEĆE VIŠE DA TRPE NASILJE, SVIMA JE DOSTA TERORA: Narod se okuplja danas tačno na 50 mesta u Srbiji!
Slušaj vest
Građani Srbije okupljaju se danas protiv blokada na 50 mesta u našoj zemlji.
Narod neće više da trpi teror blokadera, svakodnevno nasilje i blokadu normalnog života! Blokaderi napadaju svakog ko ne misli kao oni, a građanima je, očigledno, toga dosta. Građani hoće da se vrate normalnom životu, hoće da rade, da se kreću bez ograničenja...
Podsetimo, mesecima unazad blokaderi terorišu narod, a poslednjih dana nasilje blokadera na ulicama je jezivo! Blokaderi napadaju policiju, uništavaju i ruše sveredom, ograničavaju kretanje građanima, vređaju i napadaju svakog ko se ne slaže sa njihovim mišljenjem.
25 · Reaguj
Komentariši