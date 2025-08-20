Slušaj vest

Građani Srbije okupljaju se danas protiv blokada na 50 mesta u našoj zemlji.

Narod neće više da trpi teror blokadera, svakodnevno nasilje i blokadu normalnog života! Blokaderi napadaju svakog ko ne misli kao oni, a građanima je, očigledno, toga dosta. Građani hoće da se vrate normalnom životu, hoće da rade, da se kreću bez ograničenja... 

Podsetimo, mesecima unazad blokaderi terorišu narod, a poslednjih dana nasilje blokadera na ulicama je jezivo! Blokaderi napadaju policiju, uništavaju i ruše sveredom, ograničavaju kretanje građanima, vređaju i napadaju svakog ko se ne slaže sa njihovim mišljenjem.

