Tenzije u Srbiji rastu na više frontova, od protesta i sukoba građana i policije u gradovima širom Srbije, preko optužbi za pokušaje destabilizacije države, pa sve do non pejpera Dušana Janjića koji je izazvao burne reakcije u javnosti.

Tim povodom, gosti jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija" bili su gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović i narodni poslanik Dejan Bulatović.

Atmosfera u Nišu prethodnih dana bila je burna, a sinoć se ponovo dogodio protest. Prošao je bez većih tenzija i incidenata, a o samim dešavanjima na ulicama ovog grada govorio je Pavlović.

Foto: Kurir Televizija

- To je svega nekoliko stotina građana koji se okupljaju iz večeri u veče. Sve ovo nema smisla, ništa konstruktivno nismo čuli, kao ni predlog šta uraditi da bi Niš bio bolji i lepši grad. Ono što smo videli u nekoliko dana za redom jesu pre svega napadi na policiju, ali moram da priznam da su se takve situacije smanjile - napominje Pavlović.

Incidenti u Nišu su kulminirali kada su blokaderi za metu napada odredili i prostorije u kojima se nalazio gradonačelnik zajedno sa saradnicima, što je opisao kao direktan pokušaj nasilja.

- Mi smo ljudi koji na miran način žele da brane svoje prostorije i da se bavimo političkim delovanjem. Kada su se okupljali ispred prostorija dok smo mi bili u njima, bilo je pokušaja nasilja, nasrtaja, naskakanja na štitove policajaca i pokušaja probijanja policijskog kordona. Kada nismo bili u prostorijama, nisu napadali ništa, što govori da nisu prostorije te koje su želeli da unište. Manja grupa huligana želela je da napadne ljude - dodao je.

"POZVAN SAM DA DAM ISKAZ O STRAVIČNOM NAPADU NA MENE TEK POSLE 4 MESECA" Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović o teoru na ulicama: I sada su im cilj bili ljudi

Pavlović kaže da se situacija na ulicama Niša smirila.

- Situacija u Nišu je stabilna, policija je drži pod kontrolom, ali ne može da se izbriše sve što se dogodilo tokom prošle nedelje.

Jedan od događaja za koji se zasigurno može reći da je obeležio prethodnih devet meseci terora blokadera, jeste napad na Dragoslava Pavlovića i gradske funkcionere Niša 21. marta, kada je izvršeno stravično nasilje.

- Od događaja 21. marta koji su se dogodili u Nišu, meni je poziv za davanje iskaza u tužilaštvu stigao tek 4 meseca posle. Ja sam prvi put ispred tužioca dao svoj iskaz kao oštećeni tek krajem jula, to vam govori sve. Logičnije je bilo da to uradim dok je sveže. Radi se o mnogo višem nivou konspiracije, vrste dogovra koji je urađen sa druge strane, da se stvari ne bi privele pravdi na onaj način na koji je to neophodno. Pravo i pravda moraju biti zadovoljeni, ne zbog mene, već zbog svih ljudi koji su 21. marta napadnuti - kaže gradonačelnik.

Jezive scene nasilja u Nišu

Bulatović se osvrnuo na 50 skupova koji su najavljeni za danas širom Srbije, od strane naroda koji ne želi više da trpi nasilje blokadera.

- Skupovi koje organizje SNS nisu incidentni, nikad niste imali paljenje, prebijanje i izazivanje nereda, a bili su ogromni skupovi - rekao je.

Posebnu pažnju posvetio je profilu blokadera, karakterišući ih kao aktiviste koji rade protiv svoje zemlje.

- Radi se o političkim prouvama, to su najgori politički beskičmenjaci koji rade protiv ove zemlje. Nikada im to nećemo zaboraviti. Sećate li se kako su pre par meseci mog sagovornika gađali i napadali na ulicama Niša? Ne mogu da budem miran nakon toga i da kažem kako nema veze. Mi smo ljudi koji su izloženi nasilju - istakao je Bulatović i dodao:

- Njima je cilj građanski rat, a nemamo ga samo jer nas je predsednik Aleksandar Vučić zamolio da ne odgovaramo i ne nasedamo na provokacije.

Foto: Kurir Televizija

