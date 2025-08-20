Slušaj vest

Ministarstvo pravde poziva novosadsko tužilaštvo da reaguje na protivzakonitu blokadu suda.

- Ukazujemo i da je nedosledno postupanje u ranijim slučajevima blokada i nasilja, kada pojedini tužioci i sudije nisu blagovremeno i odlučno reagovali u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima i procesuirali krivično delo ometanje pravde iz člana 336b Krivičnog zakonika, ohrabrilo one koji misle da mogu nekažnjeno napadati institucije države, saopštilo je Ministarstvo pravde, te dodalo:

- Ministarstvo pravde zbog toga poziva javno tužilaštvo u Novom Sadu da protiv lica koja blokiraju zgradu suda i tužilaštva u tom gradu preduzme radnje i mere iz svoje nadležnosti i utvrdi da li postoje osnovi za pokretanje odgovarajućeg postupka.

- Očekujemo da o preduzetim radnjama izveste javnost u skladu sa zakonom o Javnom tužilaštvu. Ministarstvo ponovo ističe da ulica ne sme da sudi i da presuđuje. Pokušaj blokade suda predstavlja direktan napad na ustavni poredak, vladavinu prava i nezavisnost sudstva, kao i čin kojim se ugrožava osnovno pravo građana na pristup pravdi.

- Takvo delovanje nosi obeležja terorizma, jer ima za cilj nasilnim metodama da parališe institucije države i izazove osećaj straha i nesigurnosti kod građana, naglašava Ministarstvo.

Ministarstvo pravde poručuje da nasilnici neće, niti mogu, zaustaviti rad institucija Republike Srbije.

Takođe ističe da će u okviru zakonskih mehanizama biti pokrenuti postupci pred savetima za preispitivanje odgovornosti svih koji su svojim nepostupanjem doprineli stvaranju osećaja nekažnjivosti.

- Država Srbija neće tolerisati nasilje. Institucije će funkcionisati nesmetano, a pravda će biti dostupna svim građanima.

Svaki učinilac protivpravnog napada mora biti hitno identifikovan, procesuiran i najstrože kažnjen u skladu sa zakonom i sudskom praksom.