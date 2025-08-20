Slušaj vest

U tom pokušaju desilo se da onaj koji kopa jamu sam u nju i upadne. Naime, partija Evropske demokrate sramnom podmetačinom želela je da pruži podršku blokaderkiNikolini Sinđelić, privedenoj tokom nasilnih protesta ispred zgrade Vlade Srbije u Beogradu.

Ali se desilo nešto potpuno suprotno što je otkrilo podle namere.

Evropske demokrate objavile su fotografiju navodnog brutalnog hapšenja Sinđelićeve preko koje su nalepili tekst: "Svi smo mi Nikolina",. Ali dogodila im se neverovatna greška! U svojoj površnosti uz to su okačili i sliku brutalnog hapšenja Marka Đurića od strane ROSU koje se svojevremeno dogodilo na Kosovu i Metohiji.

- Hmm. Interesantno. Prema Evropskim demokratama moje nezakonito i brutalno zadržavanje od strane ROSU na Kosovu 2018, dok sam bio glavni pregovarač srpske strane, je navodno prizor hapšenja političkih aktivista u Srbiji tokom ove nedelje, napisao je Đurić na mreži X i dodao:

- Fascinantan novi istorijski metod: kad se činjenice ne uklapaju, samo fotošopiraj relanost...

- Jasno je da je preciznost čisto opciona. Ne mogu da dočekam da vidim šta je sledeće. Zemlja je ravna?, upitao je Đurić.

Podsetimo, ministar MUP Ivica Dačić saopštio je da su Sinđelićeva i blokaderi pozivali građane na napad na policiju tokom protesta u Beogradu, a da je zatim ona gađala policijske službenike.

Iz drugog ugla: Fotografija sa stvarnog događaja na KiM 2018. godine

- Policija ju je uvela u zgradu Vlade kako bi sačekali službeno vozilo da je prevezu u PS Stari grad. Zašto? Zato što bi na ulici bili izloženi napadu. Kod nje je tada pronađena baklja. Oko 1.30 su dovedeni u PS Stari grad, i odmah je kontaktiran dežurni tužilac, koji je rekao da ima osnova za prekršajne prijave. Oko tri sata su pušteni iz pritvora. Nije bilo vezivanja niti maltretiranja, sve radnje su sprovedene u skladu sa zakonom, isključivo radi očuvanja reda i mira - kazao je Dačić.