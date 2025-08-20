Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike za regionalna Miloš Vučević istakao je da je okupljanje naroda širom Srbije protiv blokada zapravo očekivana reakcija građana zbog svega što nam se dešava u prethodnih devet meseci.

- Mislim da je to reakcija običnog naroda Srbije na sve što prolazimo prethodnih devet meseci. Činjenica da su nam blokade oduzele najvažnije vrednosti, da normalno živi, da može normalno da se kreće, da planira budućnost. Ljudi bez lica, politika bez politike, protervanje, spaljivanje, su nam ugrozile sistem vrednosti. Građani hoće normalan život, neće sukobe. Ljudi ne žele incidente, već da im se vrati normalan život. Nesporno su to najelemntarnije stvari, ali se desilo da je normalan život zaustavljen, da ljudi osećaju nesigurnost i da mi to moramo da vratimo u one okvire koje građani Srbije očekuju - rekao je Vučević.

On je dodao i da veruje da će to biti ključna poruka danas.

- Verujem da će reći samo jedno, dosta im je blokada! Da hoće svoju Srbiju nazad. Ono što smo videli prethodnih dana je demistifikovalo šta bi bila politika blokadera. Ne znate ni ko ih vodi, to su ljudi bez lica. Kao što znate ko predstavlja državu Srbiju, kroz rad predsednika države. Koristim priliku da pozovem građane na mirno demokratsko okupljanje, sa porukom dosta nam je blokada, hoćemo svoje živote nazad, hoćemo da radimo, da se bavimo poslovima, da možemo da posvetimo vreme našoj deci, roditeljima, da nam deca idu normalno u školu, da studenti normalno studiraju, prosto da živimo normalan život.

Miloš Vučević Foto: Printscreen/TV Pink

"Pokušali da opravdaju nasilje"

- A kada dođu izbori, kad god oni budu, svi koji žele da učestvuju, svi će moći da uzmu učešće, da se takmiče, da izađu sa svojim idejama, da izađu sa svojim kandidatima, da vidimo ko šta predstavlja i ko koga predstavlja i tada će građani na jedini mogući način demokratski, ustavom i zakonima predviđeno odlučiti ko će da vodi državu. I to je suština. A ono što me je juče posebno šokiralo, možda čak gore od samog nasilja prethodnih dana, iako je teško da nešto bude gore od toga što smo videli, to je pokušaj tajkunskih medija, odnosno ovih medijskih platformi da opravdaju nasilje koje se dešavalo u gradovima Srbije prethodnih dana i da suštinski optuže članove SNS-a ili pristalice ili ljude, građane, patriote koji su bili ispred ili u svojim prostorijama. I sad nije problem i nisu krivci oni koji su krenuli da nekog zapale, ne suše, razbiju, prebiju, unište. Nego su krivi ljudi koji su bili u svojim prostorijama, u svojim kućama.