Nasilje blokadera na ulicama Srbije, paljenje, demoliranje, napadi na policiju sve to nije dovoljno Šolakovim medijima koji uz svoje navijačke tekstove kojima potpiruju vatru malobrojnih, ali izuzetno nasilnih blokadera - prenose pod oabevezno i tekstove iz stranih medija ukoliko su upereni protiv Srbije i državnog aparata, a poslednjim tekstom vrlo jasno prizivaju ukrajinski Majdan! A tekst koji su preneli stiže upravo iz Ukrajine, s njihovog portala European Pravda, u kojem se poručuje - "Što je EU pasivnija, to će sukobi u Srbiji biti duži i krvaviji".

Preneli su Šolakovi tekst u celini, bez njihove "profesionalne" analize, pa makar i pitanja - zašto poruke o krvavim sukobima stižu iz zemlje koja je posle Majdana 2014. utonula u krvavi sukob iz kog ni dan-danas nije izašla?

I sad, dok se njihova država i dalje bori da sačuva teritorijalni integritet, ukrajinski medij smatra da bi sličan scenario bio "koristan" za Srbiju? Preciznije - koristan za one koji žele da destabilizuju Srbiju, oslabe njene institucije, a vlast sruše ne na izborima, nego na ulici, palicama, kamenicama, molotovljevim koktelima.

Euromajdan u Ukrajini počeo je u. novembru 2013. godine Foto: Pochuyev Mikhail / TASS / Profimedia

Samo još gore od samog teksta European Pravde jeste to što ga Šolakova Nova prenosi bez ikakve rezerve, dajući dodatni legitimitet haosu na ulicama. Nije im dovoljno to što su mesecima širili laži, spinove i podgrevali atmosferu linča prema policiji, državi i svima koji ne misle kao oni.

Da li zaista misle da će Srbija dobiti nešto iz uličnog haosa, nasilja i rušenja ustavnog poretka? Ili jednostavno slede instrukcije iz centara moći koji bi rado videli Srbiju u haosu, jer im jaka i stabilna Srbija smeta.

Poseban naglasak u tekstu stavljaju na to što "domaća zbivanja nisu izazvala oštre kritike sa Zapada" te da je "EU zauzela stav čekanja i posmatranja".

Podsećamo, ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat uputio je kritiku - ali očigledno onu koja im ne odgovara. Ambasador je osudio ponašanje blokadera na ulicama i naglasio potrebu svih strana da poštuju osnovna prava, uključujući i pravo na mirno okupljanje.