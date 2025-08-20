Slušaj vest

Britanska nevladina organizacija "The Henry Jackson Society", koja se često dovodi u vezu sa bezbednosnim i političkim strukturama Ujedinjenog Kraljevstva, najavila je organizaciju tribine 26. avgusta pod nazivom "Studentski protesti - šta dalje?". Prema nekim navodima, reč je o organizaciji koja deluje protiv interesa Srbije i pruža podršku blokadama koje su prethodnih dana obeležene incidentima i nasiljem.

U pozivu za događaj, organizatori ističu da je Srbija svedočila "izuzetnom studentskom pokretu" koji, kako navode, poziva na veću odgovornost, transparentnost i političku obnovu. Kao inicijalni povod za proteste navodi se tragični pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, u kojem je stradalo 16 osoba.

Organizacija dodaje da su studenti svoje poruke preneli i u evropske institucije putujući do Strazbura i Brisela, neki biciklom, drugi pešice.

Prema informacijama sa sajta organizatora, protesti su se s vremenom proširili s prvobitnih zahteva za odgovornošću u vezi sa infrastrukturnim nesrećama, na šire političke zahteve, uključujući raspisivanje vanrednih izbora i formiranje nove parlamentarne liste, nezavisne od postojećih političkih aktera.

Foto: Printscreen

Iako smo svedoci višemesečnog brutalnog nasilja blokadera, "The Henry Jackson Society" u svom saopštenju tvrdi da se dešavanja odvijaju u "uslovima eskalirajućeg nasilja, represije i povratka opasne nacionalističke retorike." Organizatori tribine navode da će se na događaju okupiti stručnjaci kako bi analizirali političku krizu u Srbiji, studentski aktivizam i mogućnosti za šire društvene promene.

Inače, učesnica tribine podrške blokaderima je i Helena Ivanov, saradnica-istraživač u pomenutoj britanskoj NVO, koja izaziva i huška na nerede na ulicama.

Ko je Helena Ivanov - jedna je od učesnika u obojenoj revoluciji

Dr Helena Ivanov javnosti je poznata kao konsultant za međunarodne odnose specijalizovan za istraživanje, dezinformacije, geopolitiku, analizu politika i strateške komunikacije u beogradskom Centru za bezbednosnu politiku.

Takođe, Ivanov radi i za Udruženje Henri Džekson, britansku službu koja se bavi "demokratijom i ljudskim pravima", u isto vreme pozivajući na važnost blokada studenata i održavanje izbora u Srbiji.

Osnovano je u Kembridžu 11. marta 2005. godine i pokrenuto u Parlamentu UK 22. novembra 2005. godine.