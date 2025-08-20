Slušaj vest

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin izjavio je danas da su protesti koji su se dešavali u tom gradu organizovan haos u kom su učestvovali ljudi koji su želeli da unište prostorije Srpske napredne stranke i nekoga povrede.

- Posle 1. novembra bio je veliki broj ljudi na ulici, a posle je razbijena i Gradska kuća. Neko je zloupotrebio sve te ljude, a znamo da je to deo opozicije uradio. Vrlo brzo posle toga su krenule blokade saobraćajnica. Kada su videli da nemaju efekta, onda su se vratili na nasilje i mržnju. Krenuli su prvo u razbijanje prostorija, to je urađeno sa tolikom mržnjom. Iščupali su klime, kamere, ostavili su gole zidove - naglasio je Mićin.

On je istakao da su blokaderi bili u organizovanim grupama, imali šlemove i izgledali kao paravojna formacija.

- Imali su letve, lomili su delove bankina i gađali praćkama sa metalnim šrafovima policiju i ljude. Želeli su da povrede ljude, bacali su baklje. Tamo je bio Miloš Vučević, predsednik SNS. Veliki broj policajaca je povređen. Jedna žena je povređena kamenom u grudi - kazao je za Pink.

Žarko Mićin Foto: Printscreen/TV Pink

Prvi čovek Grada ponovio je da SNS čine ljudi, a da će se uskoro krenuti u obnavljanje stranačkih prostorija.

- Mogli ste da vidite nemile scene u kojima su povređeni pripadnici Vojske Srbije. Niko nije reagovao da je jednom razvaljena glava, jednom je pukla bubna opna, a trećem polomljeno rebro. Vučević mora da ima obezbeđenje, kada hoćete da ga linčujete. Kako nekome ne smeta kada Borisa Tadića obezbeđuju Kobre? Pripadnik Kobri je napravio ozbiljnu procenu, on zna kada su im ugroženi životi. Prostorije ćemo obnoviti, a ja se nadam da više neće doći na njih, ta mržnja je nepotrebna- reči su gradonačelnika koji je dodao da je obišao prostorije.

- Veliki broj građana prišao je užasnut. To pokazuje kako razmišlja većinska Srbija. Napravili su velike podele među ljudima, jako teško ćemo se oporaviti od ovoga. Ali, Novi Sad neće stati- poručio je Mićin.

(Kurir.rs/Dnevnik)