Kažu da svaki čovek nosi barem dva bića u sebi, kod advokata Srđana Kovačevića iz Novog Sada ta dva bića vode otvoren rat, a umesto da bude trećerazredni advokat kao što i jeste, Srdjan je više nalik pravnom službeniku koji u slobodno vreme pokušava da postane poeta-influencer. Dva glasa u njegovoj glavi se nadmeću – advokat i pesnik, piše B92.net.

Kako kažu, jedno je ozbiljan, strogi trećerazredni advokat, koji piše ugovore i pojavljuje se na sudu u odelu, a drugo je "pesnik", samoproglašeni umetnik pod pseudonimom Odisej Halk - ime koje zvuči kao loše kupljena maska sa Aliekspresa, kombinacija grčkog junaka i jeftinog Marvel plagijata.

"Kovačević, po struci advokat (advokatsko društvo "Kovačević & Partners", osnivač i partner), u književnosti pokušava da se predstavi kao romantični junak, ali na kraju sve više liči na nekog ko u pauzama između ročišta i pisanja tužbi očajnički juri za validacijom. Njegov život deluje kao stalni pokušaj da bude i jedno i drugo - ozbiljan branilac u sudnici i lirskih stihova gospodar u imaginarnoj antici, a ta dva sveta u njegovom telu deluju kao dva šizofrena glasa koja se nadvikuju: jedan insistira na paragrafima, drugi na pseudonimima i poetskim lamentima", navodi portal B92.

Problem je što rezultat tog dvoboja nije nikakav Homer, već više nalik pesniku sa Aliekspresa – sve izgleda kao imitacija: stil, ritam, smisao. Umesto da dobije priznanje, dobijamo performans očajničkog kupovanja pažnje: "vidite me, nisam samo advokat, ja sam i poeta, umetnik, buntovnik!"

Najnoviji dokaz te "poetske karijere" nalazi se na Instagramu, gde je objavio tekst pod heštegom #poezijaiznemoći. Deluje kao da ga je sastavio Mali Perica iz specijalnog odeljenja osnovne škole: reči se ni ne trude da se rimuju, stihovi vise u vazduhu kao nezavršene misli, a čitava konstrukcija deluje kao da je neko slučajno prosuo rečenice po ekranu i nazvao to pesmom.

Kurir.rs / B92.net

