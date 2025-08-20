Slušaj vest

Navodna afera "Garaža" u kojoj je glavni akter, na prvi pogled, tužno svedočenje mlade žene, zapravo je samo pažljivo tempirana, organizovana akcija opozicionih političkih struktura, pojedinih NVO, medija i stranaka koju pokušavaju da iskoriste kao oružje protiv policije i pravosuđa, tvrdi sagovornik Kurira upoznat sa prilikama.

- Srbija se ne nalazi samo na udaru nasilnih akcija protestanata, već pre svega opasne medijske kampanje, koja je, pod plaštom brige za ljudska prava, zapravo usmerena na sistemsko urušavanje ugleda, poverenja i autoriteta poslednje dve institucije koje stoje na braniku države - tužilaštva i policije - navodi naš sagovornik.

U središtu skandala nalazi se, kako objašnjava, izvesna Nikolina Sinđelić.

- Navodno jedna obična studentkinja, koja se 15. avgusta pojavljuje na televiziji Nova S, mediju dobro vrlo poznatom po netrpeljivom odnosu prema svemu što simbolizuje srpsku državu. U svom gostovanju Nikolina javno iznosi teške optužbe protiv Jedinice za zaštitu objekata, tvrdeći da je prethodne večeri u garaži Vlade Srbije pretrpela zlostavljanje, ponižavanje, pa čak i pretnje silovanjem od strane komandanta ove jedinice Marka Krička.

Bez priloženih dokaza, bez svedoka, čak ni lekarske dokumentacije ili bar neke modrice koja bi na bilo koji način potkrepila priču, zahvaljujući agresivnoj kampanji pojedinih medija, njena priča dobija razmere nacionalnog skandala pre nego što je ijedan organ dobio zvaničnu prijavu. Sve deluje kao unapred režirana predstava , osmišljena da prikupi što veću pažnju, zapali atmosferu i da izazove sumnju, bes i antagonizam prema onima koji rade najteži i najopasniji posao u ovoj državi, ali i koji su ujedno poslednja linija odbrane od grupacije kojoj Nikolina i njene kolege pripadaju - opisuje kako je, po njemu počela, poslednja u nizu "operacija" protiv države.

Nasilje blokadera na ulicama Foto: Screenshot

Ono što dodatno pojačava sumnju u istinitost njene priče jeste, osim izostanka ijednog dokaza, kako dodaje, da je tek nekoliko dana od senzacionalnog nastupa, sama najavila da će lekaru otići tek 19. avgusta.

- Dakle, pet dana nakon navodnog događaja. Za to vreme, objektivno gledano, svaka osoba koja ima političku motivaciju, a Nikola itekako ima, može i sama da nanese sebi povrede ili da ih izazove na druge načine, a potom ih prikaže kao posledice policijskog nasilja - navodi još jednu nelogičnost u celoj priči o navodnoj aferi "Garaža".

Dodatno, kako dodaje, sumnju budi i kompromituje celu priču to što prijava nije podenta odmah i lično, već preko političke organizacije "Srbija Centar", na čijem je čelu Zdravko Ponoš, bivši predsednički kandidat, lider opozicije i čovek čija je politička agenda usmerena na sukob sa institucijama aktuelne vlasti.

Tužilac Mladen Nenadić Foto: Društvene Mreže

- Umesto da se obrati Osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, prijava je podneta Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, iako ta institucija po zakonu nije nadležna. Sve upućuje na to da je podnošenje prijave TOK-u bio taktički potez, kada TOK, odnosno specijalni tužilac Mladen Nenadić takođe blizak opozicionim političkim strukturama i samom blokaderskom pokretu, očekivano proglasi nenadležnost, biće stvoren privid da je sistem odbio da reaguje, što daje dodatno gorivo za medijsku kampanju protiv policije i države - navodi šta će najverovatnije biti naredni potezi u ovoj, kako kaže, osmišljenoj aferi.

On podseća da Nikolina Sinđelić nije samo studentkinja, već i aktivna članica omladine Narodnog pokreta Srbije, opozicione stranke koju vodi Miki Aleksić, još jedan od lidera blokaderskog pokreta, koji je u među studentima aktivirao sve svoje omladince, uključujući i Nikolinu.

- Krajnji cilj cele ove akcije je očigledan, demoralizacija i delegitimizacija policijskih snaga, naročito JZO, koja predstavlja simbol državne snage i reda. Stvaranje javnog pritiska na pravosuđe, sa posebnim udarom na Višeg javnog tužioca Nenada Stefanovića, koji je jedini tužilac u zemlji koji se sistemski bori protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije, ali i jedini koji procesuira nasilnike i pokušava Srbiju da vrati u stanje normalnog poretka - zaključuje naš sagovornik.

Glavni javni tužilac Nenad Stefanović, podseća, već duže vreme je pod "stalnom paljbom", ne samo od strane medija, već i od određenih delova samog pravosudnog sistema.

Tužilac Nenad Stefanović Foto: Nenad Kostić

- Za strane medije poput Nove S i N1, on je gotovo omiljena meta, ali ne zato što je prekoračio svoja ovlašćenja, već upravo suprotno, zato što je neko konačno počeo da ih koristi. Svaki njegov potez se dočekuje s omalovažavanjem, svaka istraga se tumači kao politička, i svaki pokušaj da se zakon primeni dosledno predstavlja se kao napad na „građanska prava“.

Dok Više javno tužilaštvo pod njegovim rukovodstvom pokušava da privede pravdi one koji su brutalno napadali i ozbiljno povredili policajce na ulicama, organizovali upade u institucije, palili prostorije vladajuće stranke, pozivali na nerede i izazivali haos pod maskom protesta, pojedini sudovi i tužilaštva, koja deluju kao da imaju sopstvenu politiku, rade sve suprotno. Nasilnici se puštaju na slobodu istog dana, a poruke koje se time šalju u javnost su fatalne po ustavni poredak, ako napadaš državu, možeš da prođeš nekažnjeno, pod uslovom da si na „pravoj“ strani - dodaje on.

Umesto da se pravosuđe bavi onim što je svima očigledno, organizovanim delovanjem ekstremističkih grupa, fizičkim napadima, pretnjama, pa i direktnim terorističkim metodama, agresivnom koordiniranom kampanjom nevladinog sektora, opozicije i stranih medija, kako zaključuje, u fokus je došla jedna izjava, bez dokaza, svedoka i bez dokumentacije.

Gradonačelnik Žarko Mićin ispred demoliranih prostorija SNS