Srbija proteklih meseci nije samo pod udarom ulice, već i dobro organiovano medijsko-političke operacije.

U središtu te fals fleg operacije sada je Nikolina Sinđelić predstavljena kao "studentkinja", ali ako bolje zagrebete videćete da je ona i članica stranke Mikija Aleksića, kao i deo NVO sektora.

Prethodnih dana iznela je teške optužbe protiv policije i to bez ijednog dokaza, prijave ili lekarskog izveštaja. Dalje sledi prijava koju ne podnosi lično, već preko stranke Zdravka Ponoša. Sve počinje da deluje kao plan, a ne spontana reakcija.

Potom se organizuje protest podrške "Svi smo mi Nikolina" i tu ulaze u igru aktivisti, NVO i prozapadna opozicija čiji je Nikolina aktivni član, a onda se uključuju i strani mediji koji sve prenose kao istinu.

Cilj ove fals fleg operacije?

Razbijanje ugleda tužilaštva i policije, tačnije poslednje linije odbrane države. Slučaj "Garaža" nije izolovan incident. On je deo hibridnog rata protiv institucija jer slaba država je laka meta i zato ovo mora da se zaustavi.

Podsetimo, i sagovornici Kurira tvrde da je "tužna ispovest" političke aktivistkinje Nikoline Sinđelić osmišljena operacija protiv države.

- Srbija se ne nalazi samo na udaru nasilnih akcija protestanata, već pre svega opasne medijske kampanje, koja je, pod plaštom brige za ljudska prava, zapravo usmerena na sistemsko urušavanje ugleda, poverenja i autoriteta poslednje dve institucije koje stoje na braniku države - tužilaštva i policije - navodi naš sagovornik.