Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi stranačke prostorije SNS u Cvijićevoj ulici, koje su demolirane pre par večeri.

- Mislio sam da je ono prazno, pipam staklo, mislim da stakla nema. Na blizinu bolje mi je da skinem naočare. Ništa mi se nije desilo. Dobro je da ste staklo očistili. U nedelju pratite, imaćemo prezentaciju mere! To su možda i najbolje mere za običan narod, za sve naše građane i to već od 1. septembra kreće primena - rekao je predsednik.

Krediti, kamatne stopa na gotovinske kredite, potrošačke kredite, da ne govorimo da smo se pobrinuli za dodatnu podršku u različitim segmentima, baš sam zadovoljan. Celo jutro imamo sastanke oko mera, mislim da ćete biti iznenađeni i zadovoljni - dodao je predsednik.

O divljačkom nasilju blokadera

- Ni njihovi ljudi nisu srećni kada pokazuju svoje pravo lice, tamo nema ljudi sa licem, svi se skrivaju i nemaju šta da ponude. Ljudi se osećaju nesigurno, plaše se i traže povratak sigurnosti i stabilnosti. Verujem da će mere biti izvanredne, prihvaćene od ljudi. Napravite dan za penzionere, imaćemo posebne mere i olakšice za ogrev, donosimo i zakon šta je to što možemo da promenimo oko izvršenja, da zaštitimo sirotinju i decu, da ne moraju da napuštaju stanove. Napravite prijem i razgovarajte sa svima. Troškovi obrade kredita biće nula, na sve smo mislili.

- Ono je bila noćna mora, dobro je da ste pokazali hrabrost i odlučnost.

O skupu građana protiv blokada

Na pitanje o okupljanju građana na 50 mesta protiv blokada, Vučić kaže da ne veruje da će blokaderi izaći.

- Najgluplje sam objašnjenje čuo. Kažu ne bismo napadli njihove prostorije, al smo krenuli da napadamo kad smo videli da su ljudi u njima. Zamislite taj zločinački um, da im smeta što se ljudi tu nalaze. Rekao sam kak oje neverovatno da ih ubace u najgluplju zamku. Hoćete da mi kažete da oni mogu da napadaju prostorije kad su unutra ljudi? Kažete oni su čak radili i sa praznim prostorijama. Radili bi to svakako. Zašto je manji greh da napadate prostorije u kojima su ljudi, od praznih prostorija. Ne mogu to da razumem. Video sam da je neko komentarisao to na pametan način. Mi napadamo zhato što su oni krenuli da se okupljaju u prostorijama. Ne znam šta je gore pravo da vam kažem - kaže Vučić.

- Mnogo se radujem nedelji i predstavljanju mera, te mere će biti čudesne za narod. Čudesno, dobro i mislim da će narod biti izuzetno zadovoljan. Imamo cene koje se uzimaju od dobavljača i ograničenje marže. Mnogo toga ćemo da uradimo za narod i mnogo se radujem tome.